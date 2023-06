Hovland tre slag under par – McIlroy med hole-in-one i Connecticut

Hovland ligger på en foreløpig delt 28. plass i første runde. Ekeberg-gutten åpnet med birdie på både hull to og tre. Hoveland avsluttet også runden bra og fikk birdie på hull 13, 14 og 15 og endte på par de tre siste hullene.

Den britiske golfveteranen Rory McIlroy vartet opp med en nydelig hole-in-one på sin første runde av PGA-turneringen i Cromwell, Connecticut.

Det var på det åttende hullet at nordiren drivet ballen rett i hullet, til stor jubel fra det oppmøtte publikummet.

Dessverre for 34-åringen sendte det ham ikke lenger opp på resultatlisten enn til en delt 47.-plass. McIlroy hadde nemlig allerede spilt seg opp på ett slag over par etter to bogies og én birdie. Han ender runden 2 slag under par.