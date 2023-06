Det melder flere spanske medier som Marca og AS.

Ifølge avisene kontaktet Saudi-Arabias utenriksminister Faisal bin Farhan al Saud Hellas og Egypt og kunngjorde at landet gir opp VM-prosjektet. Dette på grunn av «makten» til Spania, Portugal og Marokkos søknad.

De tre nabolandene har nemlig også sendt inn en søknad om å arrangere fotball-VM i 2030 og anses som den største favoritten til å bli arrangører.

Et VM i Saudi-Arabia kunne blitt like kontroversielt som fjorårets VM i Qatar. Landet er allerede anklaget for å forsøke å bøte på sitt dårlige rykte blant annet når det gjelder menneskerettigheter gjennom såkalt sportsvasking.

Det er bare Argentina, Uruguay, Chile og Paraguay som da vil utfordre Spania, Portugal og Marokko. Vinneren er forventet å bli kunngjort av Fifa i september 2024.