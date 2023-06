Mourinho trekker seg fra Uefa-verv

Det skriver det anerkjente fotballmagasinet The Athletic. Portugiseren skal ha gitt beskjeden til Uefas fotballsjef Zvonomir Boban i et brev, der han skriver at han slutter med umiddelbar virkning.

– Jeg følte meg forpliktet til å ta denne avgjørelsen. Forutsetningene, som jeg tror så sterkt på, er ikke lenger gjeldende, skrev Mourinho i brevet.

Reaksjonen kommer bare dagen etter at portugiseren ble utestengt i fire kamper av Uefa for sin oppførsel mot dommer Anthony Taylor under og etter europaligafinalen mot Sevilla.

Etter kampen ble Taylor konfrontert av Mourinho i en garasje under stadion. Treneren lirte av seg ulike skjellsord og hevdet at dømmingen var «skammelig».

Dagbladet omtalte saken først i Norge.