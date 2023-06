Røiseland er gravid

Røiseland opplyser om nyheten på sin Instagram-konto.

«Fra et eventyr til et annet! Gleder oss til å møte denne krabaten i høst», skriver frolendingen under et bilde sammen med mannen Sverre Røiseland.

32-åringen er den mestvinnende kvinnelige skiskytteren fra Norge. Totalt har hun vunnet 13 gull og fire bronse i VM-sammenheng. Hun har også tre gull, to sølv og to bronse fra OL.

Røiseland tok i alt 17 enkeltseirer i verdenscupen (38 totalt).

Røiseland slet med helseutfordringer i første halvdel av fjorårssesongen og gikk ikke sitt første verdenscuprenn før i januar. Det var like før VM.

I etterkant presterte Froland-jenta godt og avsluttet karrieren med et kjemperenn i Kollen.