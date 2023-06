Skottland sikret seier over Georgia etter overvann-utsettelse

Skottene sikret seg en 1-0-ledelse i det sjette spilleminutt, men like etter oppsto det diskusjoner som endte med at dommer István Vad sendte spillerne i garderoben.

Georgierne protesterte mot Callum McGregors ledermål fordi det var så mye vann på banen. De ble ikke hørt, og målet ble stående.

Spillerne startet oppvarmingen 21.45, og kampen gikk i gang igjen klokken 22.35. De skotske spillerne var på banen og klar til å starte 22.15, men georgierne nektet en periode å komme på banen. Dermed ble det utsettelse i ytterligere et kvarter.

Gruppeleder

Skottland økte ledelsen kort tid etter pause med et mål fra Scott McTominay. Manchester United-spilleren har fem mål fra de siste fire kampene for landslaget, da han skåret to mot både Spania og Kypros tidligere i kvalifiseringen.

McTominays mål ble også kampens siste, og sluttresultatet ble 2–0 til skottene.

Med det har Skottland vunnet fire av fire spilte kamper i EM-kvalifiseringen, og troner øverst i gruppe A der også Norge er med.

Skottland ligger åtte poeng foran både Norge og Georgia. Etter seieren mot Kypros tirsdag kveld ligger Norge som nummer tre i gruppa med én seier og én uavgjort fra fire kamper, men Spania har så langt bare spilt to av sine kamper.

Mye regn

Det regnet mye i Glasgow foran kampen, og banemannskapet på Hampden Park rykket kjapt inn for å forsøke å få vannet bort fra gresset da kampen ble stoppet.

En inspeksjon av banen klokken 21.20 førte til at man måtte fortsette å jobbe for å få bort vannet. Neste inspeksjon 21.30 varte og rakk, men endte med grønt lys til å spille.

Med det regnfulle tapet er Georgias ubeseiret-rekke på ti kamper brutt. Skottland er på sin side godt på vei til sitt andre EM på rad.