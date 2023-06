Flere tidligere landslagsspillerne beskyldte ham i en TV-dokumentar nylig for grove overtramp mot dem. Ifølge hans tidligere spillere skal han blant annet ha kalt noen av dem for «feite kyr».

Gert Van De Broek har vært belgisk landslagstrener i 17 år. Han var plass da Sverige slo Belgia i helgen, men ledet ikke laget sitt fra benken.

De nåværende spillerne på det belgiske landslaget vil derimot beholde Van De Broek. De har skrevet et åpent brev til forbundet hvor de viser sin støtte til ham og vil at han skal lede laget under EM på hjemmebane i august.