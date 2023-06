Haaland runder 25 kamper – får ikke gullklokka

Fotballforbundet bestemte våren 2019 at kravet for gullklokka skulle endres fra 25 til 50 kamper, men at det gjaldt bare spillere som på det tidspunkt ikke hadde debutert på landslaget. Haaland fikk sin første kamp i september samme år og er den første mann som oppnår 25 kamper uten å innfri kravet til gullklokka.

På kvinnesiden har Julie Blakstad allerede opplevd å passere 25 kamper og være bare halvveis til gullklokka. Hun debuterte i 2020.

I sin tid på landslaget har Haaland sett flere lagkamerater belønnes med gullklokka for 25 kamper, blant dem kompisene Martin Ødegaard og Sander Berge. De hadde debutert før reglene ble endret.

Haaland har scoret 22 mål på sine 24 første kamper for Norge. Bare seks mann i landslagets historie har flere mål.

Fotballforbundet begrunnet endringen av kravet for gullklokke med at det spilles flere landskamper enn før i tiden, men det er en sannhet med betydelige modifikasjoner. Siden Haalands debut er det i snitt spilt færre landskamper årlig enn i noe tiår siden 1970-tallet. Koronatiden har sin del av skylden for det, men å doble kravet til antall landskamper er statistisk sett en kraftig overreaksjon.

Tallenes tale

Dette er gjennomsnittlig antall landskamper for Norge per år:

* 1950-tallet: 8,1

* 1960-tallet: 7,8

* 1970-tallet: 8,1

* 1980-tallet: 10,6

* 1990-tallet: 11,3

* 2000-tallet: 11,8

* 2010-tallet: 10,3

* 2020-tallet: 9,5

I tiåret med flest landskamper (118 i årene 2000 til 2009) ble det spilt 51 prosent flere kamper enn i tiåret med færrest kamper (78 kamper i årene 1960 til 1969). Likevel er kravet doblet.

Retrett i 2000

Fotballforbundet prøvde også på slutten av 1990-tallet å heve gullklokkekravet fra 25 til 50 kamper. Det skapte kraftige reaksjoner, særlig da Bent Skammelsrud spilte sin 25. kamp i januar 1999 akkurat 20 dager for sent til å få klokke. Han ble til og med matchvinner i jubileumskampen mot Israel, men først etter et tingvedtak året etter ble kravet justert tilbake til 25 kamper, og Skammelsrud fikk gullklokka etterbetalt.

Skammelsrud stoppet for øvrig på 37 kamper i en landslagskarriere som varte i nesten 13 år (debut i 1987, siste kamp i 2000), og han ville aldri fått klokka om kravet om 50 kamper var blitt opprettholdt.

Ingenting tyder på at Haaland vil slite med å nå 50 landskamper, men litt rart må han nok føle det når han ikke hedres etter sin 25. kamp. Alle hans landslagskamerater med gullklokke debuterte for Norge i en periode med større kamphyppighet enn tilfellet har vært de siste årene.