Norge ledet lørdagens kamp helt fram til sluttminuttene. To raske baklengsmål ga tap og langt på vei sendte Ståle Solbakkens lag ut av racet i den ordinære EM-kvalifiseringen.

– Vi forventet å vinne slik som vi spilte, men det gjorde vi ikke. Selvfølgelig er det tungt. Det eneste vi vil, er å spille god fotball og komme til mesterskap. Jeg er overbevist om at det er noe vi klarer i min karriere, sa Haaland da han møtte mediene foran gressmatta på Ullevaal stadion.

Haaland scoret fra straffemerket etter en drøy time lørdag. Det var hans 22. scoring på 24 landskamper. Manchester City-spissen var en av tre spillere som ble byttet ut i det 84. minutt, og i etterkant har Solbakken fått kritiske spørsmål om grepene som ble gjort.

Landslagssjefen har forsvart byttene og pekt på at Haaland var helt sluttkjørt i varmen.

– Jeg følte jeg hadde gjort mitt. Å få inn en frisk Jørgen Stand Larsen på topp er ikke galt, sa Haaland selv om saken.

Skottenes landslagstrener Steve Clarke sa etter kampen at trippelbyttet kanskje ga laget hans «en liten dytt framover». I en BBC-sending ble avslutningen på Ullevaal kalt «et lite mirakel», og det ble gjort et poeng av at Haaland-byttet ga Skottland nytt håp.

Støtter sjefen

Norge har ett poeng av ni mulige etter tre kamper i EM-kvalifiseringen. Skottland topper med full pott i en pulje som Spania også er en del av. De to beste går direkte til neste års EM-sluttspill.

Haaland svarte slik på spørsmål om Norges situasjon i gruppe A:

– Jeg tenker sikkert akkurat det samme som dere.

Jærbuen synes ikke tiden er inne for å så tvil rundt Solbakken som landslagssjef.

– Han har akkurat signert ny kontrakt, så jeg vet ikke om det er et spørsmål akkurat nå. Vi gjør det han forteller oss at vi skal gjøre og legger best mulig plan for å få poeng.

Sultne gutter

Hvorfor det sprakk helt for Norge lørdag, hadde ikke Haaland et svar på.

– Vet ikke. Jeg synes vi gjorde en fin andre omgang bortsett fra de siste minuttene. Slikt kan også skje de beste. Det skjedde med Manchester City i fjor, og nå med oss.

Norge har ikke vært i et seniorsluttspill for menn siden 2000. Haaland mener laget må ta lærdom av feilene som er blitt gjort.

– Vi har ikke erfaring med å ta oss til mesterskap, slik som Danmark har hatt de siste årene. Det er et problem, men vi er sultne gutter som vil lære og utvikle seg.

Ødegaard reagerer: – Blir for dumt

Martin Ødegaard går ut mot diskusjonene som har gått etter Norges tap for Skottland. Han synes enkelte analyser blir for enkle.

Det som lå an til å bli en viktig norsk seier i EM-kvalifiseringen, ble til et mareritt i sluttminuttene på Ullevaal stadion lørdag. Skottene vendte til 2-1-seier i løpet av svært kort tid.

Etterpå har landslagssjef Ståle Solbakken flere ganger måttet forklare trippelbyttet som ble gjort i det 84. minutt.

– Det er tøft og tungt nå. Folk vil snakke og slakte oss. Dere gjør jobben deres og stiller kritiske spørsmål, men vi står sammen og skal komme sterkere tilbake, sa Ødegaard da han sammen med Haaland møtte pressen dagen etter nedturen.

Landslagskapteinen synes lite om deler av debatten som har gått siden tapet. Det er blant annet blitt gjort forsøk på å forklare hva Leo Østigård kunne gjort annerledes for å unngå krampene han slet med da Skottland fikk inn 1-1.

– Man kan snakke om mye greier. Det snakkes om bytter, formasjoner, sokker og det som er. Det handler ikke om det, men det vi gjør ute på banen. Der må vi bli litt bedre i enkelte situasjoner, og det er vi klar over, sa Ødegaard og fortsatte:

– Jeg synes det blir dumt å lete etter så mange enkle unnskyldninger og svar på ting. Det er mye mer komplekst enn det.

Ødegaard føler dagens landslag er det beste han har spilt på. Han erkjenner at Norge har satt seg i en vanskelig situasjon, men vil ikke la det overskygge alt.

– Jeg har stor tro på laget og driter litt i hva alle andre sier og mener. Jeg har like stor tro på laget som før.