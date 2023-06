Solbakken om egen jobbsituasjon: – Vet at dette er en resultatbransje

Norge har kun vunnet én av sine sju siste kamper. Lørdag var en etterlengtet Ullevaal-opptur i siktet, men en kollaps i sluttminuttene hjalp Skottland til å snu til 2-1-seier.

Med det har Norge sporet helt av i EM-kvalifiseringen. Ett poeng etter tre puljekamper er den harde fasiten.

– Det er kanskje en av de største nedturene jeg har hatt. Jeg synes synd på gutta og støtteapparatet. I tillegg føler jeg på at jeg står til ansvar for dere (mediene), det norske folk og NFF, sa Solbakken dagen derpå.

Han ble utfordret til å sette ord på sin periode som landslagssjef, men det ønsket han ikke å gjøre.

– Det kan du skrive om. Jeg gjør mitt beste. Spillerne vet hvor vi vil og hvor vi ønsker å komme, men vi er for ujevne. Vi er i ferd med å få til noe, men det er vanskelig å si høyt på en dag som denne. Likevel gjør jeg det, og så vet jeg at dette er en resultatbransje, sa Solbakken og la til:

– Vi må jobbe hardt videre og se om vi kan bli enda mer stabile.

Omstridte bytter

Grue-mannen tok over landslaget etter Lars Lagerbäck i desember 2020. For en måned siden forlenget han avtalen med Norges Fotballforbund og skal etter planen være med videre mot et eventuelt VM i 2026.

Solbakkens grep i forkant av Skottlands scoringer er blitt en stor snakkis. I det 84. minutt tak han av målscorer Erling Braut Haaland, Fredrik Aursnes og Patrick Berg. Kort tid etter var kampen snudd på hodet.

Landslagssjefen forsvarte trippelbyttet både lørdag og søndag, men erkjente at han kunne ha tatt av Leo Østigård i stedet for Aursnes. Østigård fikk krampe i begge bein da han halvklarerte et skotsk framspill og mislyktes med å stoppe angrepet som ga 1-1.

To minutter senere utnyttet Skottland nådeløst et norsk lag som ville for mye i iveren etter å vinne kampen.

– Det første målet kan vi leve med. Det er en ting som skjer én av 1000 ganger, med Leo som får krampe. Det andre målet er verre, for der hadde vi tre følgefeil, sa Solbakken søndag.

Nakne fakta

Han ga pressen en tidslinje på hvorfor det var nødvendig å bytte ut sluttkjørte spillere i Oslo-varmen.

– Dette er bare nakne fakta, så det er ikke noe å forsvare eller ikke å forsvare.

Solbakken pekte på at Haaland ble holdt på banen i ti minutter lenger enn Manchester City-stjernen ønsket, mens Berg var redd for at det kom til «å smelle i neste spurt».

– Vi gjør en feil i etterpåklokskapens navn med at Leo ikke var blant de som ble byttet ut. Fredrik var nok den som hadde størst forutsetninger til å stå kampen ut, erkjente Solbakken.

Rent taktisk var Solbakken mest misfornøyd med det som skjedde i første omgang. Han mente laget «ikke klarte det vi hadde trent på hele uka».

– Vi kom for langt unna Skottlands første pressledd, og det gikk for sakte. Riktige avstander i laget er ekstremt viktig for å gjennomføre det kollektive angrepsspillet vårt. Vi ropte og gestikulerte, men fikk ikke justert det før vi fikk bildene i pausen.

Kypros blir Norges neste motstander tirsdag kveld. Også den kampen er lagt til Ullevaal stadion.