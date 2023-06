Det er mye som tyder på at norske fans utover høsten må heie på en rekke andre lag i EM-kvalifiseringen i håp om at deres suksess skal gi Norge en sjanse til. Det er langt fra sikkert at det skjer.

Enten må fire av de sju lagene som er rangert foran Norge i forrige nasjonsligas B-divisjon kvalifisere seg til EM, eller så må nesten alle A-divisjonslagene kvalifisere seg. Da kan Norge få en sjanse til å spille om EM-plass våren 2024.

Sjansen for at Norge greier topp-to-plassering i sin gruppe er nå svært liten, noe også Ståle Solbakken medgir.

– Jeg er 100 prosent sikker, eller iallfall 99, på at vi er med i Tyskland i 2024 om vi fortsetter på det vi har begynt på, sa han i Rotterdam rett etter at VM-billetten glapp høsten 2021.

Prosentene har svunnet kraftig siden da. Lørdag kveld vurderte Solbakken de norske EM-sjansene som «små».

Dårligste toer

Fjorårets skuffende avslutning på en nasjonsligagruppe som ble innledet på fantastisk vis, har også redusert sjansene for en ekstrasjanse.

* Hadde ikke Norge mistet gruppeseieren og opprykket med hjemmetap for Serbia i september, ville laget allerede nå vært garantert en ekstrasjanse til EM-plass.

* Hadde ikke Sverige mislyktes mot Slovenia i siste runde og rykket ned, ville Norge vært best rangerte toer i B-divisjonen og nesten vært sikret en ekstrasjanse. Siden resultater mot jumbolaget i gruppa strykes i den interne rangeringen, mistet Norge to seirer mot Sverige og erstattet dem med uavgjort og tap mot Slovenia. Dermed raste laget fra beste til dårligste toer.

Dette er rangeringen i B-divisjonen (de fire første gruppevinnere, de fire neste toere): 1) Israel, 2) Bosnia-Hercegovina, 3) Serbia, 4) Skottland, 5) Finland, 6) Ukraina, 7) Island, 8) Norge.

Akkurat utenfor

I øyeblikket ligger Serbia, Skottland og Ukraina an til å kvalifisere seg i sine grupper. Dermed er Norge akkurat utenfor omspillsplass. Ukraina er imidlertid i gruppe med England og Italia og langt fra favoritt til å beholde plasseringen.

Finland og Israel vant fredag, mens Bosnia og Island tapte lørdag. Ingen av dem har fått en spesielt lovende start i sine grupper.

Større er nok håpet om at mange nok fra A-divisjonen skal kvalifisere seg til at det hjelper Norge til en ekstrasjanse. Dersom det blir én ledig plass i A-divisjonens omspill (det vil si at høyst tre A-nasjoner mislykkes i kvalifiseringen), vil den først gå til Estland, som var best i D-divisjonen. Blir det flere åpne plasser, går de til best plasserte lag i B-divisjonen uten plass i sin egen divisjons omspill. Her kan Norge komme inn.

I forrige EM-kvalifisering var Norge som gruppevinner i nasjonsligaens C-divisjon garantert en ekstrasjanse til å spille om EM-plass i nasjonsligaomspill. Den koronautsatte omspillssemifinalen mot Serbia endte med tap foran en håndfull tilskuere på Ullevaal, og EM-billetten gikk til Skottland etter straffeseier over Serbia i finalen.

Må jobbe

Landslaget vil håpe å ta bedre vare på muligheten om den kommer igjen. Det blir eneste sjanse til å få EM-spill i Tyskland om ikke Solbakkens lag avstedkommer en sjokkvending i kvalifiseringen på høyde med den Skottland fikk til på Ullevaal.

– Jeg har sagt til gruppa at entusiasmen rundt laget, den gratis publikumsstøtten og all positiviteten nok kommer til å avta litt. Vi må jobbe oss til å fortjene den igjen. Vi får se om vi kan gjøre en veldig bra avslutning på kvalifiseringen og se om fem seirer kan bidra til at vi har en mulighet, sa Solbakken på lørdagens pressekonferanse.

– Ellers må vi se om Nations League er en mulighet.