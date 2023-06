Norge har kun vunnet én av sine sju siste kamper. Patrick Berg føler laget burde stått igjen med langt bedre uttelling.

– Det er selvfølgelig ikke en god statistikk. Det er vi fullt klar over selv. Det som er kjipt, er at man føler man fortjener så mye bedre, gitt prestasjonene vi har levert, sa Berg til NTB etter 1-2-nederlaget mot Skottland.

Etter seieren mot Sverige for ett år siden har det vært mager fangst for landslagssjef Ståle Solbakkens menn. Kun Irland er blitt slått, mens de øvrige kampene har gitt fire tap og to uavgjort.

Bodø/Glimt -kaptein Berg har spilt i seks av kampene. Starten på EM-kvalifiseringen kunne knapt vært verre: tap for Spania (0-3), uavgjort mot Georgia (1-1) og senest sjokktapet mot Skottland etter en kollaps i sluttminuttene.

– De tre siste kampene har vi vist at vi er et veldig godt fotball-lag. Vi var til tider bedre enn Spania i Spania og mye bedre enn Georgia. Jeg synes vi er bedre enn Skottland i dag. At vi sitter igjen med ett poeng, er selvfølgelig kjipt, men det er kanskje ikke tilfeldig heller når det er gjennomgangen i tre kamper, sa Berg.

Mot Spania kunne og burde Norge hatt i hvert fall én scoring før det raknet med to baklengsmål i minutt 84 og 85. Mot Georgia måtte Norge nøye seg med 1-1 etter flere forspilte sjanser.

Nå er sjansene for en direkteplass i neste års EM ørsmå. Det krever å bli blant de to beste i puljen for å få det, og Norge ligger nest sist med kun ett poeng. Skottland topper gruppe A med ni poeng, mens Georgia står med fire etter tre kamper. Spania har tre poeng etter to oppgjør.

Kypros blir det norske lagets neste motstander på Ullevaal. Kampen spilles tirsdag.