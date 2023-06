Skottland-treneren storfornøyd med byttene

– Dette sier mye om karakterstyrken og kampånden i laget, og om kvaliteten vi har på benken. Vi har spillere som vil gjøre det bra for Skottland, enten de starter på banen eller benken, sa han etter at innbytter Kenny McLean ble matchvinner i det 89. minutt.

Norge lå an til å vinne 1-0 og redusere luken mellom lagene til to poeng, men etter to raske mål er Norge åtte poeng bak sin antatte hovedrival i kampen om EM-billett i gruppa der Spania er storfavoritt.

– Jeg var fornøyd med prestasjonen fram til det norske ledermålet. Vi ble i perioder presset av et godt norsk lag, men vi sluttet aldri å tro, og vi fikk det vi var ute etter, sa Clarke.

Mens Ståle Solbakken fikk kritikk for sine bytter, fikk Clarke ros for sine. Han ble også spurt om å kommentere Solbakkens trippelbytte tre minutter før utlingingsmålet.

– Det ga oss kanskje en liten dytt framover, sa han om at Erling Braut Haaland ble tatt av sammen med Patrick Berg og Fredrik Aursnes.

– Men bytter er en del av spillet. Man får gjerne ros for bytter når man vinner, omvendt når man taper.