Det kommer fram i et VG-intervju i forkant av lørdagens landskamp mellom Norge og Skottland i Oslo. Dagen før meldte RBK at Rekdal var ferdig på Lerkendal.

– Jeg har vært med i 40 år og har lang erfaring i bransjen. Når du er trener, er du alltid i fare. Det må du bare leve med. Nå er det over. Da kapper du bare tråden og begynner å tenke videre, sier han.

Rekdal mistet jobben etter snaut en halvannen sesong som Rosenborg-trener. Nyheten ga ham et voldsomt telefonkjør.

– Jeg tror jeg har over 600 ubesvarte anrop fra gårsdagen, nesten tusen tekstmeldinger. Det er enorme tall. Det er en innboks og mobilsvarer med ymse ting, forteller Rekdal til VG.

Han vil ikke gå i detaljer om innholdet, men avslører at det er «en del ufine ting» og antyder at noe av det var trusler. Samtidig understreker Rekdal at han også har fått mange positive meldinger.