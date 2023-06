Klubben bekreftet sparkingen ved 14.50-tiden fredag, og en liten halvtime senere møtte klubbledelsen pressen på Lerkendal for å utdype beslutningen.

– Det er ingen hemmelighet at Rosenborg ikke er der vi ønsker resultatmessig og prestasjonsmessig. Vi har også gjort en helhetsvurdering av hva som er best for klubben på kort og lang sikt, sa styreleder Cecilie Gotaas Johnsen.

«Klubbens totale omdømme» har også spilt inn

– Denne beslutningen er flere dager gammel, fortsatte hun og la videre til at avgjørelsen ble tatt onsdag.

Hun la til at «klubbens totale omdømme» også har spilt inn ved sparkingen av Rekdal og Frigård.

– Kjetil tok det tungt. Han er skuffet, og det har han lov til å være.

– Det har vært en krevende beslutning. Vi måtte ta et valg på et tidspunkt, sa Johnsen også.

Svein Maalen og Trond Henriksen tar over som henholdsvis hovedtrener og assistenttrener på midlertidig basis. Styrelederen vil ikke si noe om duoen blir sittende ut året, eller om det kommer på plass en permanent løsning før den tid.

Rake rygger

Kjetil Rekdal er skuffet over klubbens beslutning.

– På vegne av Geir og meg selv, vil jeg si at det er skuffende å ikke få fullført oppdraget vi fikk her i Rosenborg. Når det er sagt, vil vi takke for tilliten vi ble vist da vi signerte for klubben. Vi har gitt alt av oss selv her, sier Rekdal i en uttalelse.

– Mye har vi fått til, men en del har vi ikke lykkes med i like stor grad som vi ønsket. Det er ikke i våre tanker å lete etter verken syndebukker eller bortforklaringer. Nå handler det om å gå videre, og vi forlater Trondheim og Rosenborg med rake rygger og flere venner enn da vi kom, legger han til. ​

Rekdal og Frigård kom til Rosenborg foran 2022-sesongen etter å ha gjort det skarpt med HamKam. Det ble 3.-plass i Eliteserien i debutsesongen.

I år fikk Rekdals menn derimot en tung start med bare tre seirer på elleve serierunder. Trønderne har også tre uavgjort og har dermed sanket 13 poeng.

Laget tok dermed sommerferie på niendeplass i Eliteserien.

Supporterkrav



Tidligere har supportergruppen Kjernen gått ut og krevd at Rekdal og Frigård burde fratas ansvaret som trenere. De sammenlignet RBKs situasjon med den Lillestrøm var i da de rykket ned fra toppdivisjonen i 2019.

– Vi vet at supporterne våre har delte meninger om dette, sa Johnsen fredag.

Rosenborg røk også ut av cupen mot Stjørdals-Blink.

Etter forrige sesong forsvant flere profiler fra klubben, blant dem Casper Tengstedt. Han gikk til Benfica.

Rekdal tok over RBK i januar 2022, men fikk det aldri til å svinge ordentlig. Etter 44 kamper endte han med kun 22 seirer.

54-åringen har tidligere trent klubber som Vålerenga, Lierse, Kaiserslautern, Aalesund, Start og HamKam.

Rosenborg tar imot Sarpsborg i neste serierunde 25. juni.