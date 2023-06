Det opplyser laget hans Bahrain-Victorious i en melding fredag.

«Det er med dyp sorg og tunge hjerter vi må kunngjøre Gino Mäders bortgang. Fredag tapte Gino kampen for å komme seg etter de alvorlige skadene han pådro seg. Hele teamet vårt er knust av denne tragiske ulykken, og våre tanker og bønner er med Ginos familie og kjære i denne utrolig vanskelige tiden», heter det der.

Videre opplyses det at Mäder fikk hjerte-lunge-redning etter krasjen torsdag. Etterpå ble han fraktet til sykehus.

«Til tross for den beste innsatsen fra det fenomenale personalet ved Chur sykehus, klarte ikke Gino å komme seg gjennom denne, hans siste og største utfordring, og klokken 11.30 tok vi farvel med et av de skinnende lysene i laget vårt», skriver Bahrain-Victorious.

Knust over tapet

I meddelelsen fra laget heter det at Mäder var en ekstraordinær idrettsutøver, et eksempel på besluttsomhet samt et verdsatt medlem av hele sykkelmiljøet.

«Hans talent, engasjement og lidenskap for sporten har inspirert oss alle», skriver Bahrain-Victorious.

– Vi er knust over tapet av vår eksepsjonelle syklist Gino Mäder. Hans talent, engasjement og entusiasme var en inspirasjon for oss alle. Ikke bare var han en ekstremt talentfull syklist, men en flott person. Vi uttrykker vår dypeste medfølelse med hans familie og kjære, og våre tanker er med dem i denne vanskelige tiden, sier administrerende direktør Milan Erzen.

Mäders familie skal ha bedt om privatliv mens de sørger over tapet.

«Laget og familien uttrykker vår takknemlighet for den overveldende støtten vi har fått fra hele sykkelverdenen. Gino, takk for lyset, gleden og latteren du ga oss alle, vi vil savne deg som rytter og som person», skriver Bahrain-Victorious.

Gråtende lagkamerater

Ifølge den sveitsiske avisen Blick skal rytterne på Mäders lag ha blitt sett gråtende før start på fredagens etappe av Tour de Suisse. Rett etterpå kom den offisielle beskjeden om at lagkameraten deres var erklært død.

Også rittledelsen i Sveits har sendt ut en pressemelding fredag.

«Vi er knuste! Gino, du har vært en utmerket rytter, men enda mer en fantastisk person! Alltid smilende, og du gjorde folk glade rundt deg! Hvil i fred! Våre tanker går til Ginos familie!», heter det der.

Fra flere hold ble det rettet kritikk mot arrangøren og løypatraseen etter ulykken torsdag. Andre har hevdet at det aktuelle partiet var forsvarlig.

Også Ineos-rytteren Magnus Sheffield var involvert i velten. Han var ved bevissthet etter ulykken, men ble også fraktet til sykehus.