Solbakken husker én spesiell Haaland-trening: – Kjørte rundt med Brede Moe

På pressekonferansen dagen før det viktige EM-kvalifiseringsmøtet med Skottland fikk landslagssjefen spørsmål om Haaland er en mann som er banens beste på trening, eller om han er mer typen som ikke er enestestående på feltet, men vrir om når han skal spille kamp.

– Jeg tror aldri han har fått noen bestemannspris på de treningene jeg har hatt, det ville vært å ta i. Men han kjørte rundt med Brede Moe en gang så Brede lurte på hvilken vei han skulle ut av lokalet etterpå, sa landslagssjefen til lett latter hos pressekorpset.

– Det handler om å sette et konsept og et spill. Vi er blitt mye bedre mot etablert forsvar. Erling var ikke med sist, så nå gjelder det å få integrert ham i det. Vi prøver å jobbe videre med det vi gjorde på forrige samling, blant annet å integrere Erling som en sikker ballstasjon og å benytte gjennombruddskraften hans, fortsatte Solbakken.

Nøkkelmann

Superstjernen Haaland var stadig det mest populære temaet blant både norske og skotske journalister på den siste pressekonferansen før kampen. Solbakken kunne fortelle at Haaland er klar og gjennomførte hele treningen med laget torsdag.

– Han kan gi oss et stort løft, selv om han har vært gjennom et tøft program. Jeg håper han er fysisk og mentalt oppladd til i morgen. Den største gaven er kjærligheten han vil få fra publikum. Det kan kanskje gi ham de 5-10 prosentene han mangler på grunn av alt han har vært gjennom og alle følelsene, sa Solbakken.

Fra Skottlands side nevnte han fem nøkkelspillere han har bemerket seg.

– Det er et veldig godt lag og kollektiv. Et hardtarbeidende lag som har en bra rekke nå. Personlig liker jeg (John) McGinn veldig godt. En effektiv spiller som har vært virkelig god for Aston Villa. Den sentrale midtbaneduoen med (Callum) McGregor og (Scott) McTominay har ulike kvaliteter. Og så har de høykvalitets vingbacker, særlig (Andy) Robertson, men (Aaron) Hickey har også imponert meg.

Skadefritt

For Norges del kunne Solbakken melde om en skadefri tropp. Han har fått gjennomføre treningsøkter med spill elleve mot elleve, men varslet en rolig fredagsøkt.

– Vi har testet litt forskjellige ting elleve mot elleve de siste dagene, både hvordan vi skal forsvare oss og angripe. Vi fikk noen gode svar og diskusjoner. Det er viktig at spillerne får litt input på hvordan de skal gjennomføre det.

– Det er snakk om små justeringer, for eksempel i prespillet vårt og hva vi gjør med ballen i ulike situasjoner. Vi tar en siste sjekk i dag, men det blir en rolig gjennomgang uten å tømme oss for krefter, i og med at det er så varmt, sa landslagssjefen.