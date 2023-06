NFF vurderer VAR-oppgraderinger: Mållinje-teknologi og flere kameravinkler

– Vi har hatt et par situasjoner som har gått på spesielt dette med ball over linjen eller ikke. Med innføringen av VAR var det sikkert en forventning hos flere at det kunne fange opp mer detaljert om ballene er inne eller ikke, sier Kristvang til NTB.

– De situasjonene vi har hatt, har vist at vi kan fange opp noe der, men ikke alt. Da ble det spørsmål om mållinje-teknologi, som vi skal se på videre. Det har vi bestemt, at vi skal se nærmere på det som en del av produksjonen, men også direkte på det med mållinjeavgjørelser, fortsetter han.

VAR-sjefen kan imidlertid ikke love at det blir en realitet. Han betegner produktet som en «ressurskrevende» teknologi.

– Ikke bare pengemessig, men det betyr at man må gjøre tilpasning på arenaene. Men hvis du skal kjøre full mållinje-teknologi, er det en veldig dyr teknologi, sier Kristvang.

– Hvor mye koster det?

– Det varierer veldig. Men det er en dyr lisens. Du må ha en lisens for det fra Hawk Eye. Du må ha et større antall kameraer som er knyttet til målet i forskjellige vinkler, og så må du mest sannsynlig gjøre noen utbedringer på arenaer som ikke er tilpasset for det.

Flere vinkler

VAR-versjonen som blir brukt i Eliteserien, er en «billig»-versjon av den man har i de store ligaene og mesterskapene. I Eliteserien brukes det ved hjelp av fem til 13 kameravinkler.

Til sammenligning ble det brukt 42 forskjellige kameravinkler på hvert stadion under fotball-VM i Qatar. Det samme gjelder for Premier League, La Liga, Serie A og de andre toppligaene og -turneringene i Europa.

Nå ser Kristvang amp; co. på muligheten for å øke antall kameravinkler der de har færrest denne sesongen. Nå gjennomføres de fleste kampene i hovedrunden med fem kameravinkler, mens lørdagskampene og 19.15-kampene på søndagene spilles med inntil 13 kameravinkler.

– For den kommende sesongen

– Minimumsproduksjonene på fem kameraer gir ikke alltid de vinklene som er gode nok for å bestemme. Det kan være i offside-situasjoner, men også flere andre situasjoner, sier VAR-sjefen og fortsetter:

– Det kan kanskje skje allerede nå i 2023, men det er kanskje mer sannsynlig for den kommende sesongen.

Dommersjef i Norges Fotballforbund, Terje Hauge, måtte også erkjenne på onsdagens pressekonferanse at VAR har sviktet i 28,57 prosent av situasjonene verktøyet skulle ha oppdaget.

– Det er ikke godt nok, det er vi helt enige i. Så viser det seg at fire av situasjonene kommer fra de tre første rundene, da vi akkurat kom om bord, men så har vi klart å få justert dette lite grann med at vi har satt listen litt ned, sier Hauge til NTB.