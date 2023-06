Jakob Ingebrigtsen med europarekord på Bislett: – Drøyt!

Det ble en ordentlig løpefest på Bislett stadion med to knallsterke norske tider. Ingebrigtsen tok kontroll på løpet, dro den siste runden og parkerte konkurrentene.

Tiden hans er også klar årsbeste i verden. Ingebrigtsen er i kjempeform og knuste nylig også bestetiden i verden på to engelske mil.

– Det er drøyt. Jeg blir litt skjelven av å snakke om det, faktisk. Det er ikke gitt at man klarer å forbedre seg. Det er stort, sa han til NRK om vinnertiden.

Hyllet Bislett-stemningen

Ingebrigtsen synes det var særlig gøy å gjøre sitt beste løp noensinne på Bislett stadion.

– Det er utrolig gøy å løpe, og å gjøre det i hovedstaden foran det norske folk er det gøyeste man gjør. Det er ubeskrivelig å gjøre dette her på Bislett. Forholdene lå til rette, og stemningen her treffer hjerterota. Da er det kult å levere tidenes løp. Dette kommer jeg til å huske for alltid, sa Sandnes-løperen.

Han måtte erkjenne at han nå har sendt et realt skremmeskudd til alle sine konkurrenter.

– Hvis de ikke var redde før, er de iallfall det nå. Men målet er ikke å skremme noen, det er å løpe så fort jeg kan.

Nordås overrasket

Narve Gilje Nordås, som trenes av Ingebrigtsens far Gjert Ingebrigtsen, leverte også et superløp med tiden 3.29,47. Dermed er han nest raskeste nordmann gjennom tidene på distansen, og han forbedret den personlige rekorden han nylig satte med nesten tre sekunder.

– Det er jo uvirkelig. En drøm. Jeg fatter ikke hva den klokka viser. Det skal ikke gå an. Jeg fatter det ikke selv, sa en preget Nordås til NRK.

– Det var lett hele veien. Vi sprang lett og fint. Holdt farten, måtte slippe tetfeltet litt, men så hentet jeg dem inn igjen, beskrev han.

Nordås fikk spørsmål om hva det betyr for ham å løpe under 3.30.

– Jeg vet ikke, for jeg hadde aldri trodd jeg skulle komme under. Det er helt usaklig.