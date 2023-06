Ulike veier til landslagsformen for Berg og Berge

Ståle Solbakken kan velge mellom en blanding av utenlandsproffer i slutten av en lang og hard sesong og et knippe hjemlige spillere som har kommet bare en tredel ut i seriespillet.

Bør han prioritere friske og formsterke hjemlige spillere i kamp mot et skotsk lag der alle er ved sesongslutt?

– Det kan man alltids fundere på. Vi viste egentlig i fjor at vi håndterer kamper på denne tiden veldig bra. Å skulle skru på igjen etter en lang sesong kan være krevende, men vi leverte veldig godt i kampene mot Serbia og Sverige i juni i fjor. Jeg er trygg på at gruppa håndterer det bra i år også, sier Berg til NTB.

Sander Berge er iallfall klar på at han er frisk og klar til å prestere.

– Ja, til de grader. Siste seriekamp var 8. mai, og det er en god stund siden. Jeg har fått koblet av og forberedt meg godt til samling på det mentale plan. Jeg har lagt sesongen bak meg og tenkt videre. Nå føler jeg meg frisk og rask og klar til de to kampene her, sier han.

– Situasjonen er forskjellig fra spiller til spiller. Noen er ferdige dagen før samling, som Erling (Braut Haaland). Andre er ferdige to uker før, noen til og med som meg. Da får man bare sørge for å være mest mulig klar for det som skal til, for det er to ekstremt viktige kamper.

God blanding

Berge er en av de tre spillerne i Norges tropp med flest minutter klubbfotball i beina sist sesong. Bare Haaland og Martin Ødegaard spilte mer for sine lag. Berge var en viktig mann da Sheffield United tok seg tilbake til Premier League, men han har fått tid til å hente seg inn.

– Jeg har hatt det veldig ålreit. Det er alltid godt å få tid med venner og familie og kjæreste. Jeg har koblet av, men også trent. Det er en viktig jobb å holde i gang når man avslutter sesongen så tidlig som jeg gjorde. Det er ikke bare å ligge på solsengen. Det har vært en god blanding, og jeg føler meg fysisk og mentalt klar, sier han.

Berg er på tabelltopp med Bodø/Glimt i Eliteserien. Han hører vel også etter hvert hjemme i en større liga?

Ny sjanse

– Selvfølgelig har jeg lyst til å komme ut igjen. Jeg var en liten tur i Frankrike (Lille), og det funka ikke helt for min del der med tanke på spilletid, så da valgte jeg å gå tilbake til Glimt. Det er en klubb jeg kjenner godt og der jeg får spille på såpass høyt nivå at jeg kan fortsette utviklingen min. Jeg føler meg trygg på at hvis jeg fortsetter å levere godt over tid så vil muligheten komme igjen. Det er selvfølgelig det jeg jobber mot.

Glimt-stjernen mener at det er mye positivt å ta med seg fra junikampene i fjor.

– Jeg tror alle satt igjen med en god følelse etter den samlingen, for det er noe av det bedre vi har levert under Ståle. Særlig var det en god følelse å slå Sverige her foran et fullsatt Ullevaal. Det er noe vi håper å oppleve denne gangen også, sier han.

Senke skuldrene

Norge tok bare ett poeng på de to første EM-kvalifiseringskampene. Skottland kommer lørdag til Ullevaal med full pott etter at Kypros og Spania ble slått i mars. Sistnevnte stilte med B-laget tre dager etter kampen mot Norge.

Norge har derfor ikke råd til å tape lørdagens kamp om det skal bli norsk deltakelse i EM-sluttspillet i Tyskland neste år, men Berge frykter ikke høye skuldre.

– Først og fremst er det to fantastiske muligheter til å spille hjemme for et fullsatt Ullevaal. Det er bare å slippe ned skuldrene og kose seg. Det er vel det som alltid fører til best mulig resultat, selv om man alltid vil kjenne på litt nervøsitet foran sånne kamper, sier han.

– Det er det bruset man vil kjenne på, og det er bare å sørge for å gå inn og levere to toppmatcher.