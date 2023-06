Brutal nedtur for Gregersen: – Et slag i trynet

– Målet var å rykke opp til Ligue 1, og vi hadde alt i våre egne hender. To runder før slutt var vi på opprykksplass, men så rotet vi bort poengene i nest siste kamp før alt ble ødelagt av en tilskuer i den siste kampen. Det er helt forferdelig, sier Bordeaux-spilleren til NTB.

Han har vært en nøkkelmann for den tradisjonsrike franske klubben med seks seriegull og fire cupmesterskap på merittlista. Av utenlandsproffene i landslagstroppen spilte bare Martin Ødegaard og Sander Berge flere serieminutter enn ham sist sesong.

I siste serierunde var opprykk fortsatt mulig, men etter en drøy halvtime løp en tilskuer inn på banen og dyttet Rodez-spiller Lucas Buades i bakken etter at han scoret bortelagets ledermål.

Kampen ble avbrutt og ikke spilt ferdig. Bordeaux ville at kampen skulle fullføres, men mandag kom avgjørelsen. Klubben ble dømt til tap og må også starte neste sesong i Ligue 2 med ett minuspoeng.

Skal prate med ledelsen

– Det er et skikkelig slag i trynet etter en god sesong av oss alle. Det har vært en veldig positiv sesong med bra støtte fra supporterne, så det var ille at det sluttet på den måten, sier Gregersen.

– De påviste hjernerystelse etter den lille dytten. Det er mye spill som er ute og går her, men det er ikke noe vi får gjort noe med. Avgjørelsen som er tatt blir stående.

Han trives i byen og klubben, men skal ha en prat med ledelsen etter landslagssamlingen.

– Jeg kommer til å ha en god dialog med klubben. Jeg skal prate med dem etter samlingen, men nå er jeg her og konsentrerer meg om kampene som kommer, sier han til NTB.

– Det er en veldig fin klubb og en fin by, men det er synd at vi blir i Ligue 2, for målet mitt er å spille på høyeste nivå. Vi hadde over 40.000 tilskuere i siste serierunde, og det er veldig synd at det var en tilskuer som ødela.

Vil inn på laget

Gregersen spilte fra start i tre av Ståle Solbakkens fem første kamper som landslagssjef, men siden har det blitt med fire innhopp og dobbelt så mange kamper som ubenyttet reserve.

På spørsmål om stoppersituasjonen sa Solbakken onsdag at han er fornøyd med utvalget. Leo Østigård og Stefan Strandberg har vært førstevalgene, men Andreas Hanche-Olsen banker hardt på døra, og Solbakken nevnte også Gregersen som en god kandidat.

– Målet for alle som er her er å komme på laget. Om han vil bruke meg eller ikke så skal jeg være 100 prosent klar. Vi må alle være gode og dra i samme retning hvis vi skal oppleve et EM sammen, sier Gregersen.

Onsdag var det ett år til avspark i sluttspillet i Tyskland, og Gregersen har veldig lyst til å oppleve det.