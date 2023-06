Warholm stiller som vanlig på 400 meter hekk under årets Bislett Games.

Torsdagens løp blir 27-åringens første i konkurranse denne sesongen. Dimna-utøveren valgte å stå over Diamond League-stevnene i Doha, Rabat, Roma og Paris for å prioritere trening i den gitte perioden.

Nå er han imidlertid veldig klar for å starte utendørssesongen i den norske hovedstaden.

– Bislett er nesten som et hjem for meg. Å være her og å kunne løpe på hjemmebane er veldig spesielt. Jeg har savnet det, og dette er et av høydepunktene hvert år, sa Warholm.

Comeback

En lårskade gjorde at sunnmøringen gikk glipp av fjorårets friidrettsfest på Bislett.

– Å ikke få være med i fjor var veldig tøft. Jeg elsker å løpe, så å kunne være tilbake her er fantastisk, sa hekkeløperen.

27-åringen er verdensrekordholder på 400 meter hekk med 45,94 fra da han tok OL-gull i Tokyo i 2021.

Hemmelig

På spørsmål om hva Warholm har gjort annerledes denne sesongen for å øke nivået enda et hakk, ønsket han ikke å røpe noen hemmeligheter.

– Det er veldig kompetitivt nå, og alle blir skadd hele tiden. Men for oss handler det om å fortsette med det samme. Jeg tror vi har funnet nøkkelen til å prestere og løpe fort. Jeg har en god trener som fant oppskriften for flere år siden, og jeg er bare heldig som kan dra nytte av det, sa Warholm.

Han løp i mars inn til EM-gull på 400 meter flatt innendørs i Istanbul.