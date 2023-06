Med tittelen «Idretten vår er truet» sendte 143 alpinister et brev til Det internasjonale ski- og snowboardforbundets (FIS) president Johan Eliasch underveis i alpin-VM i februar. Der hevdet de at idrettens nåværende bærekraftsinnsats er «utilstrekkelig» og kom med en rekke krav til FIS-ledelsen.

Blant dem ba de om at sesongstarten i verdenscupen flyttes til slutten av november, i motsetning til den nåværende alpinsesongen som starter i Sölden i oktober.

De krevde også at det blir gjort en innsats for å kutte karbonutslippene ved å lage «en geografisk rimelig løpskalender», slik at rennene i Nord-Amerika gjennomføres på én reise, noe de hevder vil redusere utslipp av omtrent 1500 tonn CO2.

Da FIS-kalenderen for den kommende alpinsesongen ble offentliggjort i slutten av mai, kunne alpinistene imidlertid se at ingen av kravene deres hadde blitt innfridd. Det får alpinsjef Claus Ryste til å riste på hodet.

– Nei, nei, dette går ikke. Det gjør ikke det. Vi kan ikke fortsette sånn, sier Ryste til NTB.

Alpinsjefen forklarer at det er utfordringer med at alle skinasjonene ønsker seg renn. Han viser også til at Norge jobbet hardt for å få verdenscup for både kvinner og menn på Kvitfjell den kommende sesongen. I fjor var det bare kvinnene som fikk kjøre ned olympiabakken fra 1994, mens før det har det bare vært mennene som har kjørt på Kvitfjell.

– Hvis du tenker på utøverslitasje, antall renn, reisedistanse, bærekraft og medieinteresse så må det bli bedre, men jeg har ikke løsningen på hvordan det skal bli bedre, sier Ryste.

– Må bruke stemmen min

Aleksander Aamodt Kilde er blant utøverne som sto i spissen for kravene mot FIS. Han virker nesten motløs når han konfronteres med neste sesongs kalender.

– Det er nesten som om man ikke vil kommentere det lenger, for du får ikke gjort noe med det. Og jeg har ikke lyst til å bli en sånn som bare sutrer over ting hos FIS. Det er jeg veldig tydelig på. Det har jeg alltid sagt til meg selv. Den dagen jeg begynner å snakke veldig høyt om ting som skjer i FIS, så har jeg allerede tapt, sier Kilde til NTB og fortsetter:

– Men jeg må bruke stemmen min også. Jeg må jo selvfølgelig si ifra hvis jeg føler at det er helt ute å kjøre. Og jeg mener at det er synd med tanke på miljøet og det man ser, at det ikke kanskje tas litt mer hånd om det. Men vi ser det igjen, at de trumfer litt igjennom det de føler er viktig for pengene.

– I overkant

Ryste mener det er for mye slik situasjonen er nå.

– Hvis vi ser på erfaringene fra i fjor for «tech-laget» (slalåm- og storslalåmkjørerne) som avsluttet VM, dro rett på flyet til USA og rett inn i Palisades Tahoe. Tahoe var hyggelig, og Sander vant og sånt. Det var fint det, men med så mange timer reise og tidsforskjell, og så rett om bord i flyet, rett tilbake. Ingen akklimatisering, ingenting. Det er i overkant, sier Ryste.

Alpinsjefen føler også på et enormt ansvar og press på de ansatte på alpinlandslagene.

– Du kan tenke deg trenerteamet mitt som må sitte i VM med cargo, logistikk, flybilletter, booking, sørge for at alt er på stell, ikke bruke mer enn budsjett, reise, tidsforskjell, sliten, fysisk sliten. Så i det totale perspektivet må vi i alpint bli flinkere til å tilrettelegge for kortere reiser og mer balanse mellom hvile, reise og aktivitet.