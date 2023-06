Haaland røper egen målfavoritt i drømmesesongen: – En perfekt scoring

Erling Braut Haaland (22) er ikke i tvil om hva som var hans mest minneverdige scoring i supersesongen Manchester City har bak seg.

Mandag kveld ble nordmannen og lagkameratene feiret med en storstilt seiersparade i sentrum av Manchester. Samtidig ble Haaland kåret til årets spiller i egen klubb.

I den anledning publiserte Manchester City et intervju med nordmannen der Haaland ser tilbake på debutsesongen hos de lyseblå. Ett av temaene er de mest minneverdige scoringene han har stått bak.

Nordmannen blir blant annet minnet på målet som gjorde ham til matchvinner mot gamleklubben Borussia Dortmund i mesterligaen i september i fjor. På tampen av oppgjøret dukket 22-åringen opp og nærmest karatesparket ballen i nettet etter et presist innlegg.

På spørsmål om det er hans beste mål denne sesongen, lyder svaret:

– Ja, det tror jeg. Uten tvil. Det var et veldig spesielt øyeblikk for meg. Jeg må nesten se det en gang til. Det er så fint.

Se video: Nordmannen som tok Storbritannia med storm

Satte rekord

Haaland smiler mens han ser scoringen på ny på TV-skjermen foran seg.

– Det var en perfekt ball også. Jeg har lange bein og god bevegelighet, så jeg visste at jeg kunne gjøre noe sånt. Jeg hadde prøvd litt i kampene i forkant, men klarte det ikke der. Så kom det øyeblikket. Jeg kunne ha headet ballen, men det var bedre å gjøre det sånn. Et perfekt mål, fortsetter han.

52 mål på 53 kamper ble Haalands fasit på veien mot seriegull, FA-cuptittel og mesterligatriumf.

Et annet minneverdig øyeblikk er scoringen mot West Ham i begynnelsen av mai, der han satte rekord i antall scoringer i en enkelt Premier League-sesong. Alan Shearer og Andy Cole ble begge passert. Haaland hadde 35 fulltreffere.

På spørsmål om han har rukket å reflektere over de mange bragdene denne sesongen, svarer rogalendingen:

– Jeg kan ikke tenke for mye på sånt underveis i sesongen. Etter at sesongen nå er over, vil jeg føle mer på det og forstå mer hva jeg har gjort.

Uvitende om feiring

Etter den samme kampen mot West Ham sto lagkameratene æresvakt for ham for å markere rekorden.

– Jeg visste ikke om det, så det var fint gjort av klubben og spillerne. Samtidig var det virkelig vondt. De slo meg så hardt i bakhodet alle sammen. Men selvsagt var det et fint øyeblikk. Jeg kommer til å huske den dagen hele livet mitt, smiler Haaland i intervjuet med egen klubb.

Der blir han også konfrontert med evnen han har til å imitere egne lagkamerater. Det får Haaland igjen til å trekke på smilebåndet.

– Jeg liker de britiske aksentene til Jack (Grealish) og John (Stones). Vi tuller mye med hverandre, ler nordmannen.

Nå venter viktige landskamper for nordmannen.