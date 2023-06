I et intervju med NRK forteller skiskytterstjernen Johannes Thingnes Bø at han nylig ble bitt av en hoggorm. Det hele skjedde da han bedrev gartnerarbeid hjemme i hagen sin i Kongsvinger.

– Da jeg kom inn, så jeg at det rant litt blod fra leggen, og da så jeg to stikk i vater. Da legger man sammen to og to, sier Thingnes Bø til NRK.

Som følge av bittet endte han på legevakta.

– Der følte jeg meg trygg og ivaretatt. Får håpe den ormen gir meg samme magiske superkrefter som spiderman gjorde med edderkoppbittet sitt, sier han til statskanalen.

Bittet er ikke det eneste uhellet skiskytteren har meldt om den siste tiden. Under trening på rulleskimølle i sin egen kjeller tidligere denne måneden falt han på magen, noe som resulterte i at han ble kastet inn veggen bak ham. Dette var det TV 2 som meldte om.