Nederlandsk seier i Oslo Grand Prix

– Han har konkurrert mot gode hester som Hohneck i Frankrike. Det er tøft der, og vi valgte en annen vei og prøvde ham i Skandinavia i fjor. Han liker seg her oppe på 1000-metersbanene, og i år har han løftet seg et hakk, sa kusk Robin Bakker til Trav- og galoppnytt.

Seieren var verd en million kroner.

Oskar L.A. ble nummer to og norskeide Moni Viking nummer tre. Det så en stund ut til å bli seier til Moni Viking, kusket av Björn Goop, men Hades de Vandel kom for fort.

Seven Nation Army og Get A Wish hadde de to beste startsporene, men begge de Bo Westergaard-trente hestene galopperte på startsiden. Get A Wish brøt, mens Seven Nation Army ble disket.

Galoppene forstyrret fjorårsvinner Stoletheshow med kusk Frode Hamre, og han mente at det burde blitt omstart.