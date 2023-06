Guardiola: – Det var skrevet i stjernene

– Nå føler jeg meg sliten, rolig, tilfreds. Det er så vanskelig å vinne denne tittelen, sa han til BT Sport etter at hans City-lag fullførte trippeltriumfen med 1-0-seier over Inter.

– De (Inter) er veldig gode. I pausen sa jeg til spillerne at de måtte være tålmodige. Man må være heldig. Denne turneringen kan være som et myntkast, men det var skrevet i stjernene. Tittelen er vår, sa Guardiola.

Han vet godt at laget ikke gjorde sin beste prestasjon i finalen.

– Etter VM tok laget et steg fram, og vi var der vi skal være. I dag var vi ikke på vårt beste nivå. Vi slet med å finne rom i første omgang. Vi tok ledelsen med et flott mål, men mot slutten var de bedre enn oss, og vi slet. Vi har en utrolig keeper som gjorde de avgjørende redningene, sa han.

– Jeg vil gratulere Inter. Jeg vet hvordan de føler seg, for vi opplevde det for to år siden.

Hilsen fra Sir Alex

Han benyttet også anledningen til å klage over at spillerne skal på landslagsoppdrag før de får ferie.

– Sesongen er for lang, og jeg har ikke energi til å tenke på neste sesong nå. Spillerne våre skal slutte seg til landslagene. Uefa og Fifa, tenk på det. Det er for mye, sa han.

Feiring har både Guardiola og spillerne energi til.

– Nå skal vi feire på hotellet med familie og venner. Mandag er det seiersparade i Manchester. Trippelen er veldig vanskelig å oppnå, sa han.

– Jeg gleder meg til å sitte på bussen med de tre trofeene. Det er en ære for meg å kopiere det Sir Alex Ferguson gjorde (med Manchester United i 1999). Han sendte meg en hilsen i morges.

Eksklusiv klubb

Guardiola var spiller da Barcelona vant den gjeveste europacupturneringen for første gang i 1992, og trener da klubben vant i 2009 og 2011. Siden har han prøvd igjen og igjen, men uten hell. De seks første sesongene hans som City-manager endte med mesterligaforlis i cupspillet, selv om klubben vasset i hjemlige titler.

Etter lørdagens seier er han den fjerde trener med minst tre titler i den gjeveste europacupen. Bob Paisley vant tre ganger med Liverpool mellom 1977 og 1981, Zinedine Zidane tre på rad med Real Madrid i 2016 til 2018. Carlo Ancelotti er alene på topp med fire, to hver med Milan og Real Madrid mellom 2003 og 2022.

For annen gang har Guardiola ført et lag til trippeltriumf med serie, cup og mesterliga. Han gjorde det også med Barcelona i 2009.