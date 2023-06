Hege Riise om kritikken mot trenerkollegaen: – Ikke noe jeg la merke til

I boken «Jag sa inte ens hälften», på norsk «Jeg sa ikke engang halvparten», kaller Fischer trener Sundhages lederfilosofi for «rabiat». Det begrunner hun blant annet med at visse spillere framsto som mer verdt enn andre.

Fischer, som i mange år var en av Sveriges aller mest suksessrike fotballspillere på kvinnesiden, spilte 194 landskamper for hjemlandet. Hun sier hun angrer på at hun ikke tok grep.

– De gangene burde jeg ha sagt fra, men jeg gjorde det ikke. Som når landslagssjefen vår ikke behandlet alle likt, og var slem mot enkeltspillere. Jeg skammer meg over at jeg ikke gjorde noe, sier Fischer til nyhetsbyrået TT.

Riise: Inkluderende stil

Hun har en formidabel karriere bak seg, blant annet som spiller i tyske Wolfsburg. I fjor la Fischer opp. Nå utdanner hun seg til å bli politi.

Pia Sundhage overtok ansvaret for det svenske landslaget i 2012. Da hadde hun nylig ledet USA til OL-gull og var bejublet.

Fischer forklarer kritikken mot Sundhage slik:

Landslagssjef Hege Riise kjenner seg ikke igjen i det Nilla Fischer skriver i boken. Foto: Javad Parsa / NTB

– Det var en periode der det var x antall stjerner som skulle skinne, og de andre skulle sørge for at vi skinte. I det svenske landslaget er det ikke slik vi jobber. Vi er et lag der alle skal bety like mye, slik jeg ser det.

Hege Riise kjenner Pia Sundhage godt. Hun var blant annet den svenske suksesstrenerens assistent på det amerikanske landslaget. Konfrontert med uttalelsene til Fischer skriver den norske landslagssjefen til NTB:

«Det er synd Nilla opplevde det. Nå er det en stund siden jeg jobbet med Pia, men det er ikke noe jeg la merke til. Hun hadde en inkluderende stil som var opptatt av utvikling».

Sundhage svarer

Fischer stiller i boken også spørsmål ved Sundhages taktiske kunnskaper. Samtidig skryter hun av den tidligere landslagssjefen energi og lidenskap for fotballen.

Under Sundhage tok Sverige OL-sølv og EM-bronse.

Til SVT svarer Sundhage følgende om kritikken fra sin tidligere elev:

«Dette er Nillas sannhet. Jeg har en annen opplevelse, en annen historie. Trist at hun i løpet av tiden på landslaget opplevde det slik».