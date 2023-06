Celine Borge med solid åpningsrunde på LPGA-touren

Birge spilte innledningsvis varierende gof med birdie og bogey på annet hvert hull. Så fikk hun et par smeller snaut halvveis, men de ti siste hullene på åpningsrunden gikk hun fire slag under par.

Det ble birdie på 1., 3., 9., 14., 15. og 17. hull, bogey på 2., 4., 7. og 8. hull.

Kinesiske Liu Yan og sørkoreanske Jenny Shin er i delt ledelse seks slag under par.

Mens Borge gjorde det bra i USA, gikk det ikke veien for Madelen Stavnar og Maiken Bing Paulsen i Scandinavian Mixed i Stockholm. Turneringen samler menn og kvinner på europatouren, og ingen av de norske greide cuten. Stavnar endte på delt 85.-plass to slag over par, Paulsen på delt 131.-plass åtte slag over par etter to runder.

Dale Whitnell fra England er i klar ledelse 17 slag under par. Han leverte en sjelden 61-runde fredag.