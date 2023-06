Rune peker på Ruud: – Tror han kommer til finalen

Danske Rune måtte gi tapt for nordmannen i fire sett onsdag. Ruud åpnet knallsterkt og feide 20-åringen av banen de to første settene. Rune våknet etter hvert, men det var for sent.

I semifinalen venter Zverev for Ruud. Tyskeren har rast på verdensrankingen som følge av skaden han pådro seg i Roland-Garros i fjor, men han har et svært høyt toppnivå. Likevel mener Rune at det er Ruud som må sees på som favoritten foran semifinalen fredag.

– Det er vanskelig å spå siden kampen er annerledes. Jeg må nok si at Casper er favoritten til å ta seg til finalen, men igjen så hadde jeg sagt Zverev om du hadde spurt meg i fjor. Zverev kommer sterkt tilbake etter skaden sin, men akkurat nå ser jeg for meg Casper i finalen, sa Rune til pressen etter onsdagens nederlag.

I den andre semifinalen møtes Novak Djokovic og Carlos Alcaraz.

Rune slo Ruud i semifinalen i Masters-turneringen i Roma i mai. Ruud har nå vunnet fem og bare tapt den ene kampen mot dansken.

– Jeg tror jeg var mindre skarp. Casper er en veldig god spiller. Jeg må alltid spille min beste tennis hver gang jeg møter ham, sa Rune.