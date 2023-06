Det gjorde han i et intervju med avisen Mundo Deportivo. Inter Miami har også bekreftet overgangen på Twitter.

– Jeg har tatt avgjørelsen om at jeg skal reise til Miami. Avtalen er ikke signert. Det mangler noen ting, men vi bestemte oss for å fortsette på den veien. Hvis Barcelona-avtalen ikke fungerte, ønsket jeg å forlate Europa, komme ut av rampelyset og tenke mer på familien min, sier Messi.

Argentineren forteller at han opprinnelig ønsket en retur til Barcelona, men at han i respekt for klubbens spillere og økonomi valgte å dra til Miami.

– Jeg ønsket det virkelig, og jeg var veldig spent på å kunne komme tilbake. Men etter å ha opplevd det jeg opplevde, og den utgangen jeg hadde i klubben, ønsket jeg ikke å være i samme situasjon igjen, sier han og fortsetter:

– Jeg hørte at de måtte selge spillere eller senke spillernes lønn, og sannheten er at jeg ikke ønsket å gå gjennom det, og heller ikke ta ansvar for noe som hadde med det å gjøre.

Messi fikk en trist avslutning på Barcelona-karrieren. Argentineren var opprinnelig enig med klubben om å forlenge kontrakten, men grunnet lønnstaket i La Liga fikk ikke storklubben godkjent den nye avtalen.

Klar for MLS

Det har lenge vært klart at den lille fotballmagikeren ikke ville forlenge med Paris Saint-Germain. Derfor har det versert mange rykter om hva som blir hans neste karrieresteg.

Nå har han endt på Inter Miami. Den tidligere Manchester United- og Real Madrid-spilleren David Beckham opprettet MLS-klubben så sent som i 2018.

Tidligere onsdag meldte den anerkjente spanske journalisten Guillem Balagué at Messi hadde bestemt seg for fortsette profflivet i USA.

Balagué skrev at argentineren også takket nei til et svært lukrativt tilbud fra den saudiarabiske klubben Al-Hilal. Messi forteller i intervjuet med den katalanske avisen at penger aldri var et tema da han skulle velge seg ny klubb.

– Hvis det hadde vært et spørsmål om penger, ville jeg ha dratt til Saudi-Arabia eller andre steder. Det virket som mye penger for meg, og sannheten er at min avgjørelse ikke var for penger, sier 35-åringen.

Han forteller også at han aldri snakket med Barcelona om en eventuell lønn:

– Sannheten er at økonomi aldri var et problem eller en hindring i det hele tatt. Vi har ikke engang snakket om kontrakten.

Adidas og Apple

Miami-avtalen skal inkludere samarbeid med store merkevarer som Adidas (Messis skoleverandør siden 2006) og Apple.

Messi har en av de best imponerende fotballkarrierene å se tilbake på. 35-åringen har vunnet alt som er å vinne med både klubb- og landslag, og han har notert seg med utrolige 884 mål og 395 assist på 1049 kamper.

Det gir et målpoengssnitt på 1,2 per kamp.

Messi har i mange år hatt et feriested i Florida og besøkt det ganske hyppig, ifølge avisen Miami Herald.

Han har flere ganger gjennom andre del av karrieren uttalt at han kan se for seg å avslutte spillertilværelsen i Major League Soccer (MLS).