– Jeg husker at høyreskien min forsvant, så kan jeg ikke huske å ha rutsjet nedover bakken. Jeg vet ikke om det var adrenalinet som gjorde at det gikk i svart eller om hodet bare svartnet, forteller Granerud til statskanalen.

Det var tirsdag at Granerud mistet kontrollen i Lysgårdsbakken på Lillehammer. Landslagssjef Alexander Stöckl beskriver det som et ordentlig smell, men 27-åringen kom likevel fra det med «bare» å være forslått.

– Det var veldig godt å høre at det ikke er noe brudd, at jeg bare er mørbanket. Det går ganske fort over, sier Granerud.

Fallet kom da skihopperne skulle teste sine nye dresser. Det har nemlig kommet nye regler som gjør at hopperne må bruke trangere og mindre hoppdresser, noe Granerud er svært kritisk til.

– Det blir farligere å hoppe langt. Vi må ha mer fart, gå høyere og lande hardere. For de samme lengdene. Det er jeg ikke kjempefornøyd med. Jeg vil ha det så trygt som mulig for min egen del, så jeg kan hoppe flest mulig hopp, sier Granerud.