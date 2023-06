Det er BBC som melder om ulykken.

46-åringen var den raskeste spanske føreren som deltok i årets løp, som er regnet som det farligste i verden.

Martinez var en rutinert fører. Han debuterte i 2017 og hadde deltatt i til sammen 21 TT-løp.

Ifølge BBC døde han under en bratt seksjon på den siste av tre omganger tirsdag. Nettopp tirsdag kjørte han sin raskeste omgang i TT-løpet på Isle of Man med en gjennomsnittsfart på 202 kilometer i timen. Hver enkelt omgang er 61 kilometer lang.

Spanjolen var også en regelmessig deltaker i løpene North West 200 og Ulster Grand Prix.

Isle of Mann TT er i klassen Supertwin, der det kjøres med tosylindrede sykler på 700 kubikk.

Siden 1911 er 267 personer blitt drept under Isle of Man TT, et løp som kjøres på lukkede offentlige veier på den selvstyrte britiske øya i Irskesjøen.