Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen opplyste mandag at de to trenerne skulle delta på klubbens styremøte onsdag. Hun påpekte imidlertid at det ikke var noe dramatikk rundt det. Likevel var det stor medieoppmerksomhet.

– Nå er jeg nummer én på lista over mest omtalte i Norge, så takk for det, sa Rekdal til VG da han sammen med assistenten ankom Brakka på Lerkendal på vei til møtet.

– Vi hadde med oss en tydelig presentasjon om hvordan vi trener og hvordan vi ønsker å spille. Vi viste at det ligger en god plan der. Vi er (av noen) blitt beskyldt for ikke å ha en plan, og det er helt feil. At vi ikke har lykkes like godt som vi ønsket er riktig, sa han til mediene etterpå.

– Styret fikk en god analyse av hvordan ting ser ut og hvordan vi skal komme oss opp og fram.

Torsdag skal han lede laget i cupkamp borte mot Stjørdals-Blink.

Ikke krisemøte

Styreleder Johnsen ville før møtet ikke svare på spørsmål fra ventende medier om Rekdal fortsatt ville være Rosenborg-trener etter møtet. Etterpå sa hun at hun ikke hadde vært i tvil om det.

– Det har aldri vært noe krisemøte, det har vært planlagt. Vi utfordret dem og fikk en redegjørelse for tingenes tilstand. Vi fikk en god bekreftelse på at det jobbes godt, sa hun.

Rekdal tok over Rosenborg i januar 2022, men 54-åringen har ikke fått det til å svinge ordentlig. Etter 44 kamper står «i» med kun 22 seire. Det er åpenbart ikke godt nok for Norges største fotballklubb.

– Alle skjønner at ni poeng ikke er bra, men vi skal begynne å klatre å tabellen og score flere mål, sa han.

Følger strategien

Han ble spurt om han føler et spesielt resultatkrav i de neste kampene. Han understreket at det er veldig viktig å gå videre i cupen, men for øvrig føler han ikke et slikt krav.

– Vi følger strategien klubben har valgt, å senke gjennomsnittsalderen, senke kostnadene og ha et lag med utviklingspotensial. Det har vi nå, men så har det ikke gått så bra som vi trodde. Det må vi ta innover oss og sørge for en bratt utvikling. Det eneste som kan hjelpe oss opp og fram er utvikling.

Rekdal har tidligere trent klubber som Vålerenga, Lierse, Kaiserslautern, Aalesund, Start og HamKam.

Rosenborg tar imot HamKam på hjemmebane i neste serierunde.