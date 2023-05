Ruud om trenergrepet: – Greit å få positive tilbakemeldinger

Ruud snakket med pressen etter seieren over svenske Elias Ymer i 1. runde av Roland-Garros i Paris tirsdag.

– Det var veldig bra å komme seg gjennom den første kampen i tre strake sett. I fjor var en lang og tøff firesettskamp (mot Jo-Wilfried Tsonga) på nærmere fire timer, og i dag ble det litt over to. Jeg skal bruke dagen og morgendagen på å gjøre meg fysisk klar for neste kamp, sa Ruud til NTB etter seieren over Ymer.

På pressekonferansen fikk han også spørsmål om det nye grepet ATP-touren innførte sist sommer. Spillerne får nemlig prate kort med treneren sin når de er på samme side som dem. Før kunne touren slå hardt ned på enhver form for kontakt mellom spiller og trener.

Ruud synes det er greit å kunne prate kort med trenerteamet før og etter poeng. Pappa Christian er i teamet rundt verdensfireren.

– Det endrer ikke så mye, føler jeg. Det er enklere å kommunisere om det er noe treneren vil vite av deg eller du vil ha fra ham. Man kan uansett aldri helt vite hva motstanderen vil gjøre og de kan alltid endre taktikk, sa Ruud og la til:

– Det er greit å få litt positive tilbakemeldinger nå som det er lov og man slipper å være redd for å bli straffet.

24-åringen sier at samtalene noen ganger kan gå litt mer på det taktiske. Det gjelder spesielt om man møter en spiller som er godt kjent for spesielle eller sterke server.

– Noen ganger spør jeg dem om de synes jeg burde stå litt lenger bak i banen på returene. Det er for det meste bare enkle tilbakemeldinger, sa Ruud.