– Jeg har fått en liten hjernerystelse. Legen sa til meg at jeg får ta de neste dagene til hjelp, så skal jeg være oppe å nikke igjen, forteller Saggi til VG tirsdag formiddag.

Flaske-episoden skjedde da Saggi var på vei inn i spillertunnelen etter kampen. Oslo-politiet meldte på Twitter at de har kontroll på en mistenkt og undersøker detaljer rundt hendelsen. Litt senere oppdaterte de med at personen blir anmeldt for forholdet.

Dommeren er ikke satt opp til å lede noen kamper neste runde, men mener han er klar til oppgaven.

– Det er viktig å få fram at jeg ikke ser på meg selv som noe offer her. Jeg har litt hodepine og det gjør litt vondt å tygge siden jeg ble truffet i tinningen, men dette går bra. Jeg ønsker at vi skal bruke denne hendelsen til læring, sier Saggi.

Treneren opplyser også til VG at han senere tirsdag skal i møte med ledelsen i Norges Fotballforbund på Ullevaal stadion.

– I dag skal jeg på et møte med NFF sentralt for å se hva vi kan gjøre for å hindre at dette skjer i fremtiden og for å sette søkelys på hvordan vi kan skape endring, sier Saggi.