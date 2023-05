Milan sikret mesterligaplassen – slo Juventus

Olivier Giroud scoret kampens eneste mål på bortebane søndag. Med triumfen er Milan seks poeng foran femteplasserte Atalanta med én serierunde igjen.

Dermed er det seriemester Napoli, Lazio, Inter og Milan som tok de italienske plassene i kommende sesongs puljespill i mesterligaen.

Juventus var lenge med i kampen om mesterligaplass etter at en poengstraff ble trukket tilbake, men for en uke siden ble klubben likevel straffet med ti poengs trekk. Det gjorde at de falt utenfor topp-fire-kampen.

Juventus er anklaget for å ha manipulert overgangssummer for å få regnskapet til å se bedre ut i perioden mellom første kvartal i 2019 og tilsvarende kvartal i 2021.

Lazio slo nedrykksklare Cremonese 3-2 søndag etter en måldobbel av Sergej Milinkovic-Savic. Han ble dessuten matchvinner i det siste ordinære spilleminutt.

Kristoffer Askildsen spilte fra start da Lecce sikret plassen i Serie A med 1-0-seier over Monza. Askildsen er på lån fra nedrykksklare Sampdoria.

Seriemester Napoli spilte 2-2 borte mot Bologna. Leo Skiri Østigård satt hele kampen på benken for gjestene.