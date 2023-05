Newgarden vant dramatisk Indy 500 – feiret blant publikum

Foran 300.000 tilskuere så svenske Ericsson ut til å vinne løpet for annen gang på rad, men med tre runder igjen kom det røde flagget ut for tredje gang på de 16 siste rundene, og dermed måtte det omstart til.

Det banet for et kort og vilt race til mållinjen over én runde da løpet ble startet om igjen. Ericsson fikk en god start og så ut til å skulle holde unna, men så kom Newgarden som en rakett forbi ham, og svensken rakk aldri å komme tilbake.

Det utløste ville gledesscener fra Newgarden og hans team, mens Ericsson og hans folk fortvilte.

Newgarden fant et hull i gjerdet og stormet opp på tribunen for å feire blant tilskuerne.

– Jeg har alltid hatt lyst til å gjøre det. Jeg elsker denne byen, og jeg begynte som en av tilskuerne. Jeg har hatt så lyst til å vinne her, sa Newgarden i seiersintervjuet. Han deltok i løpet for 12. gang.

– Alle lurte på hvorfor jeg ikke hadde vunnet ennå. De ser på deg som en fiasko om du ikke lykkes, men jeg visste at jeg hadde det som skulle til.

– Urettferdig

Mindre tilfreds var Ericsson.

– Det ble en urettferdig og farlig slutt på løpet. Vi fikk ikke dekkene opp til rett temperatur. Jeg er veldig stolt av laget mitt, og jeg synes vi gjorde alt rett. Jeg føler at vi vant løpet, og så ble det tatt fra oss, sa han.

– Jeg gjorde alt rett i omstarten og holdt ledelsen gjennom første sving, men så var det ikke mulig å holde det til mållinjen. Jeg synes ikke det er rettferdig.

I fjor vant Ericsson etter å ha holdt unna i en omstart over fem runder. Denne gang ble én runde for mye.

Roger Penske, som eier laget Newgarden kjører for, kunne feire sin 19. Indy 500-seier.

Stygg krasj

Det var stor dramatikk også tidligere i løpet. 16 runder før slutt kjørte en annen svenske, Felix Rosenqvist, i veggen i 300 km/t og trakk med seg flere i en stygg kollisjon. Kyle Kirkwood kjørte inn i Rosenqvist, havnet i veggen og endte opp-ned på banen.

– Jeg er glad for at det går bra med alle, sa Rosenqvist til Viaplay.

Han kjempet om seier, men mistet kontrollen da han ble forbikjørt av Newgarden.

– Jeg kom på feil side. Jeg prøvde alt jeg kunne, men fikk sladd rett før svingen, sa han.

Ett av hjulene på Kirkwoods bil ble slått løs og fløy over sikkerhetsbarrieren med kurs mot tribunen. Det kunne endt med katastrofe, men dekket landet i stedet på parkeringsplassen mellom to tribuner og skadet en bil der.