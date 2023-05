Leicester og Leeds rykket ned da Everton holdt seg: – Tungt å svelge

Everton var garantert å beholde plassen i Premier League med seier over Bournemouth, noe Abdoulaye Doucouré fikset med sin scoring etter en snau time. Mange supportere stormet banen da dommeren blåste av kampen, og Goodison Park ble fylt med blå røyk fra bluss. Everton berget også i fjor plassen på tampen av sesongen.

Ifølge BBC sang Everton-supporterne etter sluttsignalet om at de krever avgangen til klubbens styre.

Da Everton vant, nyttet det ikke for Leicester at de slo West Ham 2-1 etter nettkjenninger av Harvey Barnes og Wout Faes.

– Det er tungt å svelge. Vi visste at det kom til å bli vanskelig, at vi måtte vinne vår kamp og håpe at det andre gikk vår vei. Det gjorde det ikke. Underveis i kampen spurte vi dommeren og linjemannen om hva stillingen i Everton-kampen var, sa Leicester-kaptein Jonny Evans til Sky Sports.

Leeds' nedrykk ble forseglet med 1-4-tap for Tottenham. Harry Kane scoret to mål for Tottenham.

Mohamed Elyounoussi og Southampton er fra før dømt til nedrykk. Søndag takket sørkystklubben for seg med en skikkelig målfest og 4-4 mot Liverpool.

Elyounoussi spilte fra start for Southampton og ble byttet ut etter 63 minutter. Totalt spilte han 33 seriekamper denne sesongen, 27 fra start. Han noterte seg for ett mål og én målgivende pasning.

Lang rekke

Everton har ikke vært nede fra toppdivisjonen i England siden opprykket i 1954. Det er den nest lengste rekken i engelsk toppfotball. Bare Arsenal (oppe siden 1919) har vært der lenger sammenhengende. Med seieren søndag forlenger Everton sin rekke med minst ett år.

Den tidligere Chelsea-stjernen Frank Lampard fikk sparken som manager i januar etter dårlig uttelling, og inn kom tidligere Burnley-sjef Sean Dyche. Under ham hadde de blåkledde vunnet fire kamper, spilt seks uavgjort og tapt sju foran søndagens skjebneoppgjør.

Etter en tett og jevn kamp tok det fyr da Abdoulaye Doucouré hamret Everton i ledelsen etter en snau time. Ballen kom sprettende mot midtbanespilleren, som ikke lot seg be to ganger og skjøt fra rundt 16 meter. Det holdt til seier og ny PL-kontrakt for de blåkledde.

Leicester-skuffelse

Leicester rykket opp fra mesterskapsserien i 2013/14-sesongen og leverte en av historiens mest sensasjonelle bedrifter da de vant Premier League i 2015/16. Siden den gang har de hatt følgende tabellplasseringer: 12, 9, 9, 5, 5, 8. I april sparket de manager Brendan Rodgers etter en begredelig sesong til da og hentet inn Dean Smith, som ikke greide å lede «revene» til ny PL-kontrakt.

Etter en halvtime sendte Harvey Barnes hjemmesupporterne til himmels da han satte ballen i mål etter flott Leicester-spill. På det tidspunktet var de på trygg grunn ettersom Everton ikke ledet mot Bournemouth.

Etter at Doucoure sendte Everton i ledelsen, doblet Wout Faes for Leicester med et hodestøt. Leicester halte seieren i land, men ventet forgjeves på hjelp fra Bournemouth.

Pablo Fornals reduserte for West Ham med et kvarter igjen. London-klubben møter Fiorentina i finalen i conferenceligaen 7. juni.

Leeds tapte

Leeds har spilt tre sesonger i PL siden opprykket i 2020. De leverte en god første sesong og ble nummer ni, men reddet så vidt plassen i fjor med 17.-plass. Veteranen Sam Allardayce ble tidligere i mai ansatt som manager i håp om å redde plassen. Amerikanske Jesse Marsch og spanske Javi Gracia har begge mistet jobben som Leeds-manager denne sesongen.

De hvitkledde fikk en tøff start på kampen da Harry Kane sendte Tottenham i ledelsen etter litt over ett minutts spill. Etter hvilen brukte Tottenham like lang tid på å gå opp til 2-0 da Pedro Porro scoret fra spiss vinkel.

Jack Harrison reduserte, men Kane scoret igjen like etterpå, og Lucas Moura satte punktum. Leeds slapp inn 78 mål denne sesongen, som er flest av alle.