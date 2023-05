Det var kort tid etter at Marcus Danielson satte inn 1-0 for vertene at skandalescenene utspant seg i Stockholm.

Først fyrte AIK-supporterne av rundt ti knallskudd, før det eskalerte ytterligere da AIKs Axel Björnström fikk rødt kort tre minutter på overtid. Flere knallskudd smalt på arenaen, og et dusin bluss ble kastet på gressmatten. Speakeren kunngjorde at kampen ble midlertidig avbrutt. Politiet tok seg på banen og sto mannsterke foran AIK-supporterne.

– Det er en fullstendig jævla katastrofe at det ser slik ut, sa Irma Helin Zibanejad på Discovery.

AIKs Erick Otieno ble også utvist på overtid av kampen.

Politiet måtte ta seg inn på stadion etter supporterbråket i kampen mellom Djurgården og AIK. Foto: Jonas Ekströmer / TT / NTB

Etter en snau halvtime hadde store deler av bortesupporterne forlatt stadion, og politiet kunne dermed forlate banen. Etter en halvtime med oppvarming ble kampen gjenopptatt og fullført.

AIKs ni mann klarte ikke å utligne da kampen startet igjen, og Djurgården klatrer dermed opp på 4.-plass på tabellen, sju poeng bak serieleder Malmö. AIK ligger på 15.-plass med bare sju poeng.

Norske Oliver Berg og Gustav Wikheim startet begge for Djurgården.