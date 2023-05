Høgmo-assistent i hardt vær etter beinkrok: – Dumt og uprofesjonelt

Episoden, som har fått stor oppmerksomhet i Sverige, skjedde etter onsdagens seriekamp der Djurgården vant 1-0 etter scoring av norske Oliver Berg.

Bergstrand kom for å takke for kampen, men ble avvist av Foyston. Da Djurgården-treneren vendte seg for å gå, prøvde Høgmo-assistenten å spenne bein på ham. Episoden ble fanget på video og har fått stor spredning i sosiale medier.

– Han angrer veldig og har bedt Kim Bergstrand om unnskyldning, sier Häckens klubbsjef Marcus Jodin til Göteborgs-Posten.

– Det er uprofesjonelt ikke å holde hodet kaldt der. Det var dumt og unødvendig av ham, legger han til.

Foyston har vært i samtaler med Jodin og sportsdirektør Martin Ericsson.

– Han fikk gi sin versjon og ba om unnskyldning. Jeg kan ikke si om det blir ytterligere konsekvenser, sier Jodin.

Foyston har samarbeidet med Høgmo i mange år. Han var hans assistent også i nettopp Djurgården og på Norges landslag.