Dallas Stars holdt liv i finalehåpet

Etter tre strake seirer kunne Golden Knights ha avgjort semifinaleserien torsdag. To ganger tok gjestene ledelsen, men bare for å se Jason Robertson utligne til 1-1 og 2-2.

Tredje periode forble målløs, og lagene måtte ut i spilleforlengelse. Der slo Joe Pavelski til etter drøyt tre minutter og ble Dallas Stars' matchvinner. Scoringen kom da vertene var i overtall.

Resultatet sikret at Texas-laget i det minste slapp å gå seiersløs gjennom NHL-semifinalen. 1-3 sammenlagt gjør at Stars må vinne tre kamper til på rad for å ta seg til årets finale.

– Vi var ikke bra nok. Å stenge en kampserie er noe av det vanskeligste man kan gjøre, sa Golden Knights-spilleren Jonathan Marchessault etter torsdagens tap.

Vegas-laget får en ny sjanse til å sikre avansementet i egen hall lørdag. Tidligere i uken ble Florida Panthers finaleklar etter å ha slått Carolina Hurricanes 4-0 sammenlagt.