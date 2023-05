Frustrert tennisstjerne etter tre utsatte dopinghøringer: – Ødelegger ikke bare ryktet mitt

Siden oktober har Halep vært suspendert på grunn av en positiv dopingprøve, og sent onsdag fikk hun melding om at høringen i saken var utsatt nok en gang.

– Nok en gang har jeg blitt skuffet. For tredje gang har ITF (Det internasjonale tennisforbundet) utsatt min høring med en måned, skriver Halep på Twitter og fortsetter:

– Jeg har anmodet, i tråd med antidopingreglene, om å få en rask høring. Det har jeg rett til. Det står i reglene.

Halep er anklaget for uregelmessigheter i hennes biologiske pass. I oktober i fjor ble hun midlertidig suspendert for å ha testet positivt for det forbudte stoffet roxadustat under Grand Slam-turneringen US Open samme år.

Ifølge Halep har eksperter funnet ut at hun har fått i seg det ulovlige preparatet i et produkt som normalt ikke skal inneholde preparatet.

Med nok en høring utsatt er det imidlertid ukjent når det vil falle endelig dom i saken hennes.

– De ødelegger ikke bare ryktet mitt, men også yrkeskarrieren min, og jeg har ikke engang nevnt de psykiske konsekvensene, skriver Halep.

Rumeneren har tidligere vunnet Grand Slam-turneringen Roland Garros (2018) og Wimbledon (2019).