Florida Panthers er ett steg unna NHL-finalen

De to første seirene over Carolina Hurricanes kom etter at de hadde avgjort i forlengningen, men denne gangen holdt det med den ene scoringen til Sam Reinhart i 2. periode.

3-0 sammenlagt betyr at laget fra feriebyen i sør bare mangler én seier til i best av sju-serien før plassen i NHL-finalen er et faktum.

Der venter enten Vegas Golden Knights eller Dallas Stars. Der leder laget fra Las Vegas med 2-0 sammenlagt.

Florida Panthers målvakt Sergej Bobrovskij spilte en praktkamp i den tredje semifinalekampen og holdt nullen for første gang i sluttspillsammenheng. Bobrovskij har i alt spilt 64 Stanley Cup-kamper. I grunnspillet har han holdt buret rent i 38 av 642 kamper.

- Han er helt utrolig og en helt spesielt fyr. Han er trolig den av oss i laget som jobber aller hardest, sier Florida Panthers Colin White.