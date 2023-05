Norge slo Canada i ishockey-VM etter straffer

Andreas Martinsen sendte nordmennene i føringen i 1. periode. Sondre Olden scoret 2-1-mål i midtperioden.

Norge var bare tolv sekunder unna å ta den første seieren over Canada på 23 år etter ordinær tid. Lawson Crouse klarte å skyte pucken bak Jonas Arntzen. Det sikret forlengelse hvor det ikke ble noen avgjørelse. Kampen måtte avgjøres på straffer.

Isak Hansen scoret på sitt forsøk, mens Canada misset. Sondre Olden og Mathias Trettenes scoret også. Cody Glass og Tyler Toffoli scoret for Canada. Michael Haga bommet for Norge før Thomas Olsen satte den fjerde straffen til 4-3.

Sen utligning

Søndag sikret Norge seg ny plass i elite-VM uten å spille ettersom Slovenia tapte 0-1 for Slovakia.

Dermed kunne Tobias Johanssons gutter gå til kampen mot Canada med senkede skuldre. Andreas Martinsen fikk stå helt alene i god posisjon og sendte overraskende Norge i ledelsen med 1-0 på pasningen fra Ken André Olimb.

Sondre Olden økte til norsk 2-0-ledelse tidlig i midtperioden på et overraskende skudd fra kanten via en canadisk back.

Canadierne klarte å redusere ved veteranen Milan Lucic på en svært dekket Jonas Arntzen i det norske målet.

Mot slutten av perioden mistet 18-åringen Adam Fantilli litt hodet. Han taklet Christian Kåsastul mot nakken og hodet og fikk matchstraff.

Lenge siden sist

Sist gang Norge slo ishockeystormakten var i VM i 2000 i St. Petersburg hvor svenske Leif Boork var norsk landslagstrener. Nettopp Boork var blant skeptikerne da ubeskrevne Johansson ble valgt som norsk landslagssjef for ett år siden.

– Synes vi har en fin balanse i spillet vårt med å tørre og spille og være forsiktige hjemover, sa Johansson til Viaplay.

Nå kan laget konsentrere seg om å forsvare de to foregående årenes 13.-plass. De må da helst slå Slovakia i den siste kampen for å forsvare 11.-plassen de holder nå.

De norske iskrigerne har vært relativt gode defensivt med tolv baklengs på seks kamper, men framover har det gått trådt. Det er scoret sju mål og tre av dem kom i den første kampen. Overtallsspillet siden kampen mot Kasakhstan (to mål på to mulige) har vært uten nettkjenning. Det er spilt godt over 50 minutter i spill med en mann mer på isen.

Neste års VM går i Tsjekkia med spillesteder i Praha og Ostrava.