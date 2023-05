Rybakina slo ut ukrainske Kalinina i italiensk tennisfinale

Moskva-fødte Rybakina fra Kasakhstan sikret seg Italian Open-tittelen i finalen med settsifrene 6-4, 1–0.

Rybakina fikk en nervøs start i kampen, som var forsinket på grunn av regn lørdag kveld, da hun droppet åpningsspillet. Deretter utlignet Wimbledon-mesteren til 3–3 i det første settet før hun til slutt klarte å gå seirende ut over Kalinina.

Sett nummer to gikk heller ikke i Kalininas favør. Det var andre gangen i karrieren at 26-åringen hadde tatt seg til en WTA-finale. Hun tapte åpningsspillet i andre settet, tilkalte treneren, og avbrøt deretter kampen i tårer. En lårskade i det venstre beinet gjorde at ukraineren måtte trekke seg.

23 år gamle Rybakina, som vant tre kamper i Roma, har vært ranket som nummer seks i verden. Mandag inntar hun topp fem-listen. Nå kan hun dra videre til French Open som en av favorittene.

Fremsnakket Ukraina

Kalinina er nummer 47 på verdensrankingen. Dermed er hun den laveste rangerte spilleren som har tatt seg til finalen siden 1986.

I semifinalen fredag vant hun med sifrene 7-5, 5-7, 6–2 over russiske Veronika Kudermetova. Etterpå fremsnakket Kalinina hjemlandet.

– Det er kjempeviktig å forsøke å vinne alle kampene med tanke på hva Ukraina går igjennom, sa hun etter seieren fredag.

– Jeg håper jeg kan tenne et lite lys og kanskje gi noen positive følelser til landet mitt, fortsatte Kalinina, som ikke ville ta sin russiske motstander i hånden.

French Open neste

Kalinina hadde hele uken gått rundt med en lårskade som ble stadig verre. Etter lørdagens tårevåte finale fikk hun en klem av sin rival og venn Rybakina.

Rybakina ønsker Kalinina god bedring.

– Hun gjorde en kjempeflott jobb. Jeg håper hun vil være klar til French Open, sier Rybakina.

Etter lørdagens finale kan nå Rybakina se fremover til French Open, som starter på rødgrusen i Paris 28. mai.

– Forhåpentligvis kan jeg nå langt i French Open. Jeg har gode minner fra å spille der. Nå som jeg har fått flere kamper bak meg på grus, er det blitt litt lettere og det gir definitivt mer selvtillit, sier Rybakina etter lørdagens kamp i Roma.

– Det er alltid viktig å være frisk og fysisk forberedt. Så forhåpentligvis kan jeg nå langt der, sier hun videre.

Den 68 minutter lange kampen lørdag startet ikke før klokken 23 på kvelden. Rybakina sier at hun visste det ikke var lett for tilhengerne hennes å måtte sitte der i over fire timer på grunn av forsinkelsene.

Rybakina inntar fjerdeplassen på rankinglisten før French Open. Hun er den tredje kvinnen i verden som har nådd finalene i Australian Open, Indian Wells, Miami og Roma på én og samme sesong.

De to andre som har klart det, var Monica Seles i 1991 og Maria Sjarapova i 2012.

Forbedringspotensial

Den russiskfødte Rybakina har nå vunnet 28 kamper denne sesongen. Bare nummer to-rankede og Australian Open-vinner Aryna Sabalenka fra Belarus har vunnet flere, med 29.

– Jeg er stolt over at jeg kan opprettholde dette nivået. Det er ikke lett med all planleggingen og reisingen, sier Rybakina.

– Jeg synes vi gjør en flott jobb med teamet. Jeg kan se for meg forbedringer på banen, og fysisk også. Jeg tror vi er på rett vei, sier hun.

Men Rybakina legger også til:

– Det er fortsatt mye som kan forbedres. Men i øyeblikket går alt bra, og jeg har håp om at jeg kan fortsette slik til slutten av sesongen, sier hun.

Kalinina uttalte seg også etter lørdagens kamp i Roma. Hun sa at fysioterapeuten hennes hadde klart å holde henne i god nok form til å konkurrere helt til slutten i Roma.

– Jeg gjorde mitt beste, men jeg klarte bare ikke å spille, sier Kalinina, som beklager overfor tilhengerne sine.