20 år gamle Rune vant kampen med settsifrene 6-7 (2-7), 6-4, 6-2.

Turneringen i den italienske hovedstaden har vært god for Ruud, som har tatt seg til semifinale tre ganger medregnet årets utgave. I 2020 og 2022 tapte han for veteranen Novak Djokovic. I år fikk han en god start på kampen med seier i første sett, men deretter ble den unge dansken for sterk på grusen i Roma.

– Jeg sa til meg selv at jeg ikke hadde noe å tape. Jeg tenkte at han kom til å vinne så jeg begynte bare å spille slik jeg ville. Det var nøkkelen for å komme tilbake, sa Rune til arrangøren etterpå.

Ruud har én gang tidligere spilt tittelkamp i Masters1000. 24-åringen tapte for spanske Carlos Alcaraz i Miami i fjor.

Tiebreak

Rune møter enten russiske Daniil Medvedev eller greske Stefanos Tsitsipas i søndagens finale. De to spiller senere lørdag. Rune tapte tidligere i år finalen i Monte-Carlo Masters mot Andrej Rublev. Han vant Masters-turneringen i Paris i fjor.

Fjoråret var en enorm opptur for Ruud med to Grand Slam-finaler og finale i ATP-sluttspillet. Det startet med en god turnering i den italienske hovedstaden.

Ruud og Rune måtte ut i tiebreak i det første settet etter at de begge holdt egne servegame hele veien til 6-6. Der fikk Ruud en god start med et brudd og ledet tidlig 4-0. Deretter tok han seieren 7-2 og var ett sett unna finaleplass i den italienske hovedstaden.

Slo tilbake

I annet sett brøt Ruud dansken og tok ledelsen 3-2, men etterpå utlignet Rune bruddet. Dansken gikk deretter opp til 5-4 og tok settseieren da han igjen brøt Ruud.

Dermed måtte duellantene inn i et siste og avgjørende sett. Der tok Rune kommandoen og utnyttet omtrent alle feil Ruud gjorde. På stillingen 2-1 til Rune gjorde nordmannen en dobbeltfeil på egen serve og ble brutt.

Deretter ble veien for lang for Ruud, som ikke greide å komme tilbake.

Nordmannen hadde vunnet alle fire kampene mot Rune foran lørdagens semifinale. Rune har levert et kjempeår på ATP-touren og bykset på verdensrankingen.

Det regnet godt i Roma lørdag ettermiddag, men ikke nok til å sette spillet på pause. Været har skapt hodebry for arrangøren nesten hele uken.

Krangel

Ruud og den 20 år gamle danske tennisstjernen hadde ikke møttes siden kvartfinalen i Roland-Garros for nesten ett år siden. I etterkant av oppgjøret fulgte en heftig krangel etter at Ruud vant kampen.

De har begge uttalt i etterkant at de har skværet opp, og foran semifinalen i Roma meldte Ruud at de skulle prøve å «gjøre det litt mer vennlig denne gangen».

Rune har hittil i karrieren til tider vært en hissigpropp på tennisbanen, men lørdag holdt han seg forholdsvis rolig hele kampen.