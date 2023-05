– Vi mistet en helt i dag. Jeg håper at alle svarte utøvere setter av tid til å opplyse seg om denne utrolige mannen og hva han gjorde for å endre våre liv, skrev basketballstjernen LeBron James på Instagram.

– Vi står alle på dine skuldre, Jim Brown.

Brown er allment anerkjent som den beste løperback noensinne i amerikansk fotball, og flere mener at han er sportens aller største. Han spilte bare ni sesonger i NFL, fra 1957 til 1965, men dominerte ligaen og ble tre ganger kåret til årets spiller. Han sto aldri over en kamp og er den eneste løperback med over 100 yards i snitt per kamp over hele karrieren.

Sto opp

Han la opp som 30-åring for å vie seg til en karriere som filmskuespiller, og han brøt barrierer også der, men det er som borgerrettsforkjemper han gjorde seg fortjent til hylles som den fra LeBron James.

Som mange andre svarte idrettsfolk i sin tid opplevde han rasisme på kroppen, men han var blant de første som åpent sto opp mot og kritiserte rasismen.

Da Muhammad Ali i 1967 ble fratatt sin tungvektstittel fordi han i protest mot Vietnam-krigen nektet militærtjeneste, inviterte Brown flere av landets ledende svarte utøvere til et møte for å støtte bokseren. Blant dem som møtte opp var basketballspillerne Bill Russell og Lew Alcindor (som senere byttet navn til Kareem Abdul-Jabbar). Et resultat av møtet var økt aktivisme og samfunnsansvar blant idrettsfolk.

Brøt ned veggene

– Først tenkte jeg bare på ham som den beste Cleveland Browns-spiller noensinne, skrev LeBron James på Instagram.

– Så startet jeg min egen proffkarriere og innså at hans virkelige storhet lå i det han gjorde for samfunnet. Når jeg bruker min plattform, tenker jeg alltid på Jim Brown. Jeg kan snakke fordi Jim brøt ned veggene for meg.

Brown var en sammensatt person, og i minneordene, som dette på NFLs nettsted , nevnes også at han gjentatte ganger ble pågrepet mistenkt for vold mot kvinner og menn.

– Jeg har gjort gale ting, og jeg er blitt anklaget for ting jeg ikke gjorde. Nå har jeg lært å vende det andre kinn, og jeg skulle ønske jeg hadde vært smart nok til å lære det tidligere, sa han på sine eldre dager i et intervju med NFL Films.