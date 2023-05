Hovland på delt 1.-plass i PGA-mesterskapet

Hovland, som til nå har en delt 30. plass i 2021 som sin beste plassering i PGA-mesterskapet går inn i helgen i delt ledelse med Scottie Scheffler, ranket som nummer to i verden, og Corey Conners fra Canada.

Viktor Hovland fikk en pangstart på dag to av PGA-mesterskapet i golf i Rochester i New York. Nordmannen hadde birdie på begge de to første hullene og lå plassert som nummer to på dette tidspunktet.

På det neste hullet ble det en bogey, og dermed falt han ned til 4.-plass. Etter halvspilt runde lå Viktor Hovland fortsatt på 4.-plass. Det ble par på alle hullene fra nummer fire til ni, men Hovland hadde birdiemuligheter på flere av hullene.

Den 25 år gamle nordmannen, rangert som nummer 11 i verden, cruiset videre og slo til med birdier både på hull 10 og det avsluttende par fire-hullet, der ballen hans stoppet halvannen meter fra hullet, noe som ga et resultat på 67 slag, som er tre under par.

– Birdies er vanskelige å oppnå her, men det er definitivt fint å avslutte sterkt, sa Hovland etter runden.

Gleder seg til fortsettelsen

– En slik avslutning får deg til å slappe av og gjør starten på neste dag litt lettere. Jeg er definitivt oppglødd før resten av helgen, sier nordmannen.

Hovland har ennå ikke vunnet noen majorturneringer.

– Jeg har hatt noen fine topp-15-plasseringer, men har ikke gjort meg bemerket helt i toppstriden, sier Hovland.

– Jeg tror det har vært fordi jeg har vært litt ung og dum, og har prøvd meg på noen flagg jeg egentlig ikke skal gå for, selv om balltreffet mitt føles bra og det og det er lett å bare føle at jeg skal gå rett på og få en birdie her.

– Da slår du et greit slag, og så er du på feil side av greenen og får bogey eller dobbeltbogey, og det kan du bare ikke gjøre i en majorturnering.

Mer erfaring

Men med mer erfaring i bagasjen føler 25 år gamle Hovland at han har det nødvendige til å bryte gjennom i en majorturnering og sikre den største seieren i karrieren.

– Jeg tror det. Balltreffet er definitivt der. Putting, vet du, alt kan skje, Men mye av arbeidet jeg har lagt ned de siste månedene begynner å vise seg litt, sa Hovland.

Hovland lå på 4.-plass etter den første dagen med spill i delstaten New York. Det gjorde han etter en 68-runde, som var to slag under banens par.

PGA-mesterskapet er årets andre Major-turnering.