Coventry klar for opprykksfinale til Premier League – møter Luton Town i «milliardkampen»

Det så tøft ut for Coventry etter det endte 0-0 hjemme i den første av de to semifinalene. Gustavo Hamer ble likevel helten for gjestene da han satte inn dobbeltoppgjørets eneste scoring etter 57 minutter onsdag.

Dermed er Coventry klar for opprykksfinale til Premier League, hvor de møter Luton Town, som slo Sunderland 3-2 sammenlagt i sin semifinale.

Opprykkskampen til Premier League er kjent som «fotballens mest lukrative» for laget som går seirende ut.

I 2020 konkluderte revisjonsselskapet Deloitte med at de nyopprykkede lagene til Premier League den sesongen tjente mellom 1,6 og 3,2 milliarder kroner.

Det er ligaens lukrative TV-avtale, samt reklameinntekter som gjør at selv de dårligst rangerte lagene tjener svært godt på å spille i den øverste divisjonen.

Coventry har ikke vært oppe i Premier League siden 2001. Før det hadde de spilt på det høyeste nivået i England i 34 år i strekk. Siden har de rykket opp og ned fra nivå to, tre og fire.

Luton Town har på sin side aldri spilt på det øverste nivået når det har bært navnet Premier League. De rykket sist ned i 1991/92-sesongen.

Burnley og Sheffield United er allerede klare for Premier League ettersom de endte som nummer en og to i mesterskapsserien.