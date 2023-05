Det opplyser FA om på sine nettsider onsdag. Forbundet skriver at Toney utestenges fra all fotballrelatert aktivitet, noe som dermed også inkluderer spill for det engelske landslaget. I tillegg til en lang utestengelse får Toney en bot på over 600.000 kroner.

Toney ble etterforsket for 262 brudd på reglene mellom februar 2017 og januar 2021. Toney har erkjent 232 av disse bruddene. Onsdag fikk han straffen som trer i kraft umiddelbart. Dermed mister han Brentfords to siste kamper mot Tottenham og Manchester City denne sesongen.

I uttalelsen skriver FA at Toney ikke får spille før 16. januar 2024. Han får begynne å trene med laget igjen fire måneder før utestengelsen opphører. De har satt 17. september som dato for treningscomeback.

«Sanksjonene er bestemt av en uavhengig kommisjon etter en personlig høring», heter det i meldingen fra FA.

Brentford skriver i en uttalelse at de avventer ytterligere informasjon om saken før de bestemmer seg hva klubbens neste steg i prosessen er.

Toney spilte for klubbene Scunthorpe, Wigan, Peterborough og Brentford i årene 2017 til 2021. Avisen Daily Mail har tidligere hevdet at Toney ikke har satt penger mot eget lag.

Spillere i engelsk fotball har forbud mot å sette penger på utfall eller hendelser i kamper, eller å dele innsideinformasjon for veddemålshensyn.

Toney har scoret 20 mål for Brentford denne sesongen, noe bare Erling Braut Haaland (36 mål) og Harry Kane (27) kan matche.